Завершающий этап войны: деоккупация Украины может затянуться на годы, — эксперты

Украина находится на последнем этапе войны, который может оказаться одним из самых тяжелых, заявил Владимир Зеленский. Эксперты считают, что не смотря на истощение военных ресурсов России, завершающая фаза войны может растянуться на годы.

Владимир Зеленский заявил, что Украина находится на последнем этапе войны: первый этап был захватом ВС РФ наших территорий, второй — остановкой действий и перехватом инициативы, третий — происходит сейчас, и он может оказаться самым тяжелым. При этом руководитель Главного Управления Разведки Кирилл Буданов считает, что России хватит ресурсов, чтобы вести войну до 2025 года, а техники — максимум до 2026 года.

Неожиданное заявление

Заявление президента Украины Владимира Зеленского стало неожиданностью для военнослужащих, говорит Фокусу военный эксперт Алексей Гетьман. По его словам бои на фронте сейчас очень тяжелые, и военные сомневаются что удастся достичь победы в этом или даже в следующем году. Если только не произойдут какие-то непредвиденные события.

"Надо понимать, что командиры видят ситуацию на фронте секторально. Боевые распоряжения, которые получают "сверху", касаются только их отрезка фронта. Глобально, ситуацию видят немногие — Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и те, кто планируют наступательные операции. Поэтому заявление президента не политическое, оно напрямую касается военных действий. И оно означает, что есть информация, которая дает возможность так говорить. Но заявление позитивно повлияло на военнослужащих. Я разговаривал с побратимами, их вдохновили слова президента", — отмечает Гетьман.

Переломить ситуацию на фронте, России сложно. Так как ни сил, ни боевых ресурсов для этого недостаточно. Все, что пытаются сделать ВС РФ — остановить украинскую стратегическую операцию, атакуя на разных участках фронта.

"Это тактический уровень. Они пытаются остановить украинское наступление и не допустить активных боевых действий, чтобы дотянуть до возможной победы [Дональда] Трампа на выборах в США. Затем попробовать заморозить конфликт, заставив Украину подписать условный "Минск-3" на фоне снижения помощи со стороны западных партнеров. Мы действительно находимся, в этом смысле, на последнем этапе войны — Украина реализует планы относительно деоккупации своих территорий, а Россия пытается противодействовать", — говорит Фокусу заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Последний этап войны, о котором говорил президент, включает две важные операции — деоккупацию Крыма и территорий Донбасса, которая может растянуться на годы. Продолжительность военных действий зависит от возможностей как России, так и Украины. Так, например, эксперты допускают, что ВС РФ захотят организовать еще одну оборону Севастополя. Это глобально не повлияет на стратегическую обстановку, так как ВСУ продолжат уничтожать оккупационные войска на территории полуострова, но процесс растянется во времени. То же самое можно сказать про Донбасс — пока армия РФ получает боеприпасы на этом направлении фронта, какая-то часть территорий может оставаться оккупированной долгое время.

"Может наступить фаза войны, когда мы деоккупируем все территории, но Россия продолжит обстрелы. Если санкции не будут эффективными, а цены на нефть взлетят. Пока существует путинский режим, угроза сохраняется", — продолжает Самусь.

Гетьман допускает, что война все-таки не продлится еще несколько лет, так как России не хватит ресурсов для интенсивных боевых действий. Сейчас, по оценке эксперта, враг перешел в глухую оборону. Если посмотреть на цифры, РФ может изготовить около 20 танков в месяц. Плюс еще приблизительно 50 — достать из стратегических резервов. И того на линию фронту они могут поставлять ежемесячно около 70 танков, 50 из которых не в лучшем состоянии.

"В месяц мы уничтожаем приблизительно 200-250 танков. При любом раскладе у них закончатся ресурсы. Поэтому для нас важно продолжить уничтожать технику и живую силу врага, тогда их армия станет небоеспособная, и деоккупация будет проводиться быстрее. Поэтому когда [Глава ГУР Кирилл] Буданов сказал, что им хватит техники до 2026 года, это означает, что к 2026 году у них останется ноль единиц техники. Но я думаю, где-то к весне 2024 года количество техники у них станет критически мало", — резюмировал эксперт.

Фокус ранее писал, сможет ли Россия в 2028 году пойти войной на страны Балтии. Эксперты считают, что Путин мечтает повторить Карибский кризис и добиться новых договоренностей.

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