"Отрежь ногу, дадим группу": с чем сталкиваются бойцы ВСУ при оформлении инвалидности

Военный Дмитрий Олейник, получивший тяжелое ранение в боях во время вторжения россиян в Харьков, почувствовал на себе не самое приятное отношение работников МСЭК. Для получения второй группы инвалидности ему предложили отрезать ногу. Фокус решил разобраться, почему во время большой войны, прибывшие с фронта вынуждены испытывать подобные унижения.

Глава Харьковской областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Лариса Буничева угодила в скандал. Харьковский защитник Дмитрий Олейник, получивший тяжелое ранение в боях с войсками РФ, услышал от нее грубый отказ в оформлении второй группы инвалидности.

Олейник защищал Харьков в рядах теробороны с первых дней полномасштабного вторжения ВС РФ. Он участвовал в боях с российскими диверсантами, которые прорвались в город и устроили засаду в 134-й школе.

В бою военный получил тяжелую травму ноги. Олейник прошел 15 операций. Киевские клиники постановили, что его правая нога потеряла функциональную способность и является биопротезом.

"Так зачем ты оставлял свою ногу, надо было чтобы ее отрезали и была бы 2-я группа. Это так выглядит благодарность людям, вставшим на защиту государства. Так тогда надо было и погибнуть в одном из штурмов… Надо вырвать все живое из человека и ехидно сказать: "Если бы была ампутация — была бы 2-я группа", — процитировал Олейник ответ главы МСЭК Буничевой и потребовал ее увольнения.

Военный отметил, что МСЭК в итоге присвоила ему 3-ю группу инвалидности. Статья 7 Закона Украины "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" об установлении группы инвалидности предусматривает, что если ранение связано с защитой Родины, группа повышается на одну степень, добавил военный.

"Третья группа за потерю ноги или за то, что пошел защищать Украину? Наш харьковский областной МСЭК живет по собственным законам. Дай $3-4 тысячи и будет тебе нормальное решение. Буду оспаривать и добиваться того, что предусмотрено законом и совестью", — написал он в Facebook.

Фокус дозвонился до главы МСЭК Харьковской области и спросил про ее ответ раненому бойцу. Должностное лицо не изъявило желания общаться.

"Я не даю комментарии по телефону", — кратко сказала Буничева и бросила трубку.

Харьковская областная военная администрация (ХОВА) обратила внимание на поведение Буничевой и обещала дать объективную оценку ее действиям.

"Ход расследования инцидента находится на контроле руководства ХОВА и профильного департамента", — указали чиновники.

МСЭК скоро реформируют

Кабинет Министров Украины одобрил план реформы МСЭК: с 2025 года подходы к проведению медико-социальной экспертизы и установления инвалидности изменятся.

Минздрав уже начал реформу по ликвидации МСЭК, предусматривается переход на стандарты Евросоюза по лицам с инвалидностью, рассказала Фокусу нардеп от "Слуги народа", замглавы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая.

"МСЭК — это наследие советской системы здравоохранения с соответствующим отношением к людям с инвалидностью. Конечно, дискриминационные составляющие остались. В силу культуры работников этой комиссии, инцидент [с Дмитрием Олейником] действительно мог быть и он абсолютно неприемлем", — поделилась оценкой политик.

Военные, которые столкнулись в мирной жизни с унижением чести и достоинства, тем более от чиновников, не должны молчать, добавила Безуглая.

Злоупотребления в МСЭК: какие тарифы установлены на группы инвалидности?

Наказать работника МСЭК за его некорректные требования, высказывания и вынесенные решения довольно сложно, говорит Фокусу адвокат в сфере военного права Николай Максимов.

"Если в военкоматах работают люди без какой-то конкретной специальности, то в МСЭК положение сложнее. В составе комиссии — специальные врачи и реформировать эту систему сложно. В условиях войны, получившие ранения нуждаются в оформлении инвалидности, а политика МСЭК сводится к жестким критериям. Можно, в случае несогласия с решением комиссии, написать жалобу в Минздрав, но это всегда малоэффективно", — указал юрист.

Другая возможность, по словам Максимова, заключается в оспаривании вердикта МСЭК через суд, где будет немного проще с бюрократией, но эффект все равно окажется минимальным.

Кроме этого, в случае взаимодействия с сотрудниками МСЭК всегда присутствует коррупционная составляющая. Источники Фокуса в МСЭК рассказали о негласных "тарифах" на получение группы инвалидности. Так, за третью категорию просят $4 000, за вторую — $5 000, а за 1-ю — около $6 000 при наличии доказуемых ранений.

"Боролись у нас с военно-врачебными комиссиями при ТЦК, были даже показательные задержания. А на злоупотребления работников МСЭК, которые выдавали справки и акты, закрывали глаза", — резюмировал Максимов

Фокус ранее детально писал о планах украинских властей отменить понятие инвалидность и вместо нее ввести оценку потери функциональности. Получившие ранения в результате боевых действий отправятся на реабилитацию, а там их направят к специалистам, которые будут возвращать их функциональность.

В Украине предусмотрены пенсии по инвалидности для военнослужащих. Ее размер зависит от решения МСЭК по степени инвалидности, первая группа будет получать сумму в размере 650% от прожиточного минимума, около 13,6 тысяч гривен.