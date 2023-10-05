"Могут копать - будут копать": в Украине хотят отменить инвалидность, как это отразится на мобилизации

Власти хотят отменить понятие "инвалидность" и ввести — "потеря функциональности". Тут же возникает вопрос: направлена ли эта инициатива на пополнение рядов ВСУ людьми с ограниченной дееспособностью? Эксперты считают, что исключать такой вариант не стоит — это не первые попытки чиновников упразднить категорию не пригодных к службе людей.

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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко придумал реформу — отменить понятие инвалидность и ввести оценку потери функциональности. Правительство хочет реформировать медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК) и к 2025 году разработать "новые подходы" к экспертизе и установлению инвалидности.

"Мы сделали международный классификатор функционирования в стране национальным классификатором. Мы отказываемся от инвалидности как таковой и говорим об оценке потери функциональности", — заявил глава Минздрава.

Травмированные в результате боевых действий, попадут на реабилитацию, а оттуда их направят к специалистам, которые будут думать, как вернуть их функциональность, пояснил чиновник.

Постсоветская модель определения инвалидности устарела и только предоставляет льготы и компенсации, вместо возвращения человека в экономическое состояние, добавил он.

Возможно, инициатива властей направлена на мобилизацию большего количества людей в ряды ВСУ, несмотря на потерю дееспособности. По мнению эксперта по тактической медицине, парамедика Богдана Бондаренко в военное время ограниченно пригодные вполне могут стать годными к службе, несмотря на серьезные отклонения со здоровьем.

"Для этого не нужны законодательные изменения. К примеру, при наличии заболеваний глаз, в военно-учетном документе может стоять полная пригодность. Вероятно, Минздрав хочет поменять идею с негодностью в случае травматической ампутации ноги. Сегодня такие люди вынуждены раз в полгода-год ходить на военно-врачебную комиссию и доказывать, что нога не выросла", — прокомментировал специалист.

Повлияет ли отмена инвалидности на мобилизацию?

Замена понятия инвалидность на потерю функциональности никак не связана с ходом всеобщей мобилизации в Украине, сообщил Фокусу глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования Михаил Радуцкий.

Минздрав готовит законопроект о реформировании МСЭКов. В документе планируется прописать отказ от советской модели определения инвалидности и переход к понятию утраты функциональности, отметил политик.

"Предварительно, во время заседаний рабочей группы по реформированию ВВК и МСЭК во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, мы обсуждали этот вопрос. Украинская медицинская отрасль будет переходить в международный классификатор функционирования. За ней конечная цель реабилитации — возвращение пациенту функциональности. В ближайшее время министерство должно презентовать законопроект с детальным разъяснением, как и кто будет устанавливать потерю функциональности", — рассказал Радуцкий.

"Могут копать": инвалиды будут рыть окопы для линий обороны?

В случае, если человек имеет группу инвалидности, но может ходить и ограниченно функционировать, он будет полезен армии.

"Например, нет части желудка, человек ходит и даже работает, не физически, но все же. Конечно, о боевых нагрузках тут речь не идет. Во время всеобщей мобилизации их могут подключить к другой работе, например, рыть линии обороны", — сказал Фокусу военный адвокат Евгений Зураджи.

По действующему законодательству решения о получении полной или частичной отсрочки от армии будут пересматриваться. Однако механизмы, по которым можно проверить "белые билеты", отсутствуют.

"Повторная повестка не может заставить человека пойти на медкомиссию. Через ВВК надо будет прогнать 500 тысяч непригодных и найти тех, кого можно призвать. Возможно, сейчас власти думают, как решить эту проблему", — отмечает юрист.

Человек не обязан проходить повторно медкомиссию, если его сняли с воинского учета. Потерявших руку или ногу вряд ли отправятся на фронт, если у них нет специфических знаний, добавил Зураджи.

С инвалидностью связано большое количество законов и нормативных актов и переделать их под оценки потери функциональности — крайне непростая задача, добавляет адвокат в сфере военного законодательства Олег Леонтьев.

"Если у человека нет руки или ноги, по 402-му приказу Минобороны он ограниченно годен. А если рука или нога не функционирует, к примеру перебит нерв, они списываются, негодны к службе со снятием с воинского учета. Потеря функции органа — это важная категория, которая ничем не определена. В зависимости от ее степени и решается, насколько призывник годен к службе", — пояснил юрист.

Напомним, в сентябре военкомы в Сумской области хотели отправить на фронт парня без кисти. После скандала в сети жителя города Шостка Александра Денисенко сняли с воинского учета и признали непригодным к службе.

Фокус ранее писал о пенсиях по инвалидности, которые предусмотрены для военнослужащих по закону. Минимальная пенсия для лиц с инвалидностью вследствие войны не может быть ниже 13,6 тысяч гривен для первой группы.