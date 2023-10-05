"Можуть копати — копатимуть": в Україні хочуть скасувати інвалідність, як це позначиться на мобілізації

Влада хоче скасувати поняття "інвалідність" і ввести — "втрата функціональності". Тут же виникає питання: чи спрямована ця ініціатива на поповнення лав ЗСУ людьми з обмеженою дієздатністю? Експерти вважають, що виключати такий варіант не варто — це не перші спроби чиновників скасувати категорію непридатних до служби людей.

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Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко вигадав реформу — скасувати поняття інвалідність і ввести оцінку втрати функціональності. Уряд хоче реформувати медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) і до 2025 року розробити "нові підходи" до експертизи та встановлення інвалідності.

"Ми зробили міжнародний класифікатор функціонування в країні національним класифікатором. Ми відмовляємося від інвалідності як такої і говоримо про оцінку втрати функціональності", — заявив глава МОЗ.

Травмовані внаслідок бойових дій, потраплять на реабілітацію, а звідти їх скерують до фахівців, які думатимуть, як повернути їхню функціональність, пояснив чиновник.

Пострадянська модель визначення інвалідності застаріла і лише надає пільги та компенсації, замість повернення людини в економічний стан, додав він.

Можливо, ініціатива влади спрямована на мобілізацію більшої кількості людей до лав ЗСУ, незважаючи на втрату дієздатності. На думку експерта з тактичної медицини, парамедика Богдана Бондаренка , у воєнний час обмежено придатні цілком можуть стати придатними до служби, незважаючи на серйозні відхилення зі здоров'ям.

"Для цього не потрібні законодавчі зміни. Приміром, за наявності захворювань очей, у військово-обліковому документі може стояти повна придатність. Імовірно, МОЗ хоче поміняти ідею з непридатністю в разі травматичної ампутації ноги. Сьогодні такі люди змушені раз на півроку-рік ходити на військово-лікарську комісію і доводити, що нога не виросла", — прокоментував фахівець.

Чи вплине скасування інвалідності на мобілізацію?

Заміна поняття інвалідність на втрату функціональності ніяк не пов'язана з ходом загальної мобілізації в Україні, повідомив Фокусу голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та страхування Михайло Радуцький.

МОЗ готує законопроект про реформування МСЕКів. У документі планують прописати відмову від радянської моделі визначення інвалідності та перехід до поняття втрати функціональності, зазначив політик.

"Попередньо, під час засідань робочої групи з реформування ВЛК та МСЕК на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, ми обговорювали це питання. Українська медична галузь переходитиме в міжнародний класифікатор функціонування. За ним кінцева мета реабілітації — повернення пацієнту функціональності. Найближчим часом міністерство має презентувати законопроєкт із детальним роз'ясненням, як і хто встановлюватиме втрату функціональності", — розповів Радуцький.

"Можуть копати": інваліди ритимуть окопи для ліній оборони?

У разі, якщо людина має групу інвалідності, але може ходити й обмежено функціонувати, вона буде корисною армії.

"Наприклад, немає частини шлунка, людина ходить і навіть працює, не фізично, але все ж таки. Звичайно, про бойові навантаження тут не йдеться. Під час загальної мобілізації їх можуть підключити до іншої роботи, наприклад, рити лінії оборони", — сказав Фокусу військовий адвокат Євген Зураджи.

За чинним законодавством рішення про отримання повної або часткової відстрочки від армії переглядатимуться. Однак механізми, за якими можна перевірити "білі квитки", відсутні.

"Повторна повістка не може змусити людину піти на медкомісію. Через ВЛК треба буде прогнати 500 тисяч непридатних і знайти тих, кого можна призвати. Можливо, зараз влада думає, як вирішити цю проблему", — зазначає юрист.

Людина не зобов'язана проходити повторно медкомісію, якщо її зняли з військового обліку. Тих, хто втратив руку або ногу, навряд чи відправлять на фронт, якщо в них немає специфічних знань, додав Зураджи.

З інвалідністю пов'язана велика кількість законів і нормативних актів і переробити їх під оцінки втрати функціональності — вкрай непросте завдання, додає адвокат у сфері військового законодавства Олег Леонтьєв.

"Якщо в людини немає руки або ноги, за 402-м наказом Міноборони вона обмежено придатна. А якщо рука чи нога не функціонує, приміром, перебитий нерв, вони списуються, непридатні до служби зі зняттям з військового обліку. Втрата функції органу — це важлива категорія, яка нічим не визначена. Залежно від її ступеня і вирішується, наскільки призовник придатний до служби", — пояснив юрист.

Нагадаємо, у вересні воєнкоми в Сумській області хотіли відправити на фронт хлопця без кисті. Після скандалу в мережі жителя міста Шостка Олександра Денисенка зняли з військового обліку та визнали непридатним до служби.

Фокус раніше писав про пенсії по інвалідності, які передбачені для військовослужбовців за законом. Мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижчою за 13,6 тисяч гривень для першої групи.