Інвалідність замінять на оцінку втрати функціональності: МОЗ готує новий законопроєкт

За словами Віктора Ляшка, найближчим часом представлять законопроєкт, який повністю змінює методологію встановлення інвалідності.

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У МОЗ України планують замість інвалідності ввести оцінку втрати функціональності. Таку заяву на брифінгу в Житомирі зробив голова відомства Віктор Ляшко, передає "Укрінформ".

Ляшко пояснив, що уряд ухвалив план реформування медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Серед іншого, передбачено, що з 2025 року з'являться нові підходи до експертизи та встановлення інвалідності.

Міністр назвав реформу глобальною. Пов'язана вона з тим, що людина з травмою потрапляє на реабілітацію, а потім завдяки мультидисциплінарній команді за допомогою електронних інструментів, включно з електронним МСЕК, може відновити втрачену функціональність.

Найближчим часом буде представлено законопроєкт, який повністю змінює методологію встановлення інвалідності.

"Ми зробили міжнародний класифікатор функціонування в країні національним класифікатором. Ми відмовляємося від інвалідності як такої і говоримо про оцінку втрати функціональності", — пояснив Ляшко.

Він також додав, що потрібно відмовитися від пострадянської моделі визначення інвалідності, яка надає пільги та компенсації, замість повернення людини в економічний стан.

"Ми не запитали, що хоче людина, а говоримо, що ось це можемо дати. Це пострадянська модель, від якої ми повинні відмовитися", — уточнив міністр.

Нагадаємо, що пенсіонери та люди з інвалідністю можуть отримати повістки.

Раніше повідомлялося, що хлопець без кисті, якого хотіли мобілізувати, був знятий з військового обліку 8 років тому.