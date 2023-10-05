Инвалидность заменят на оценку потери функциональности: Минздрав готовит новый законопроект

По словам Виктора Ляшко, в ближайшее время представят законопроект, полностью меняющий методологию установления инвалидности.

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В Минздраве Украины планируют вместо инвалидности ввести оценку потери функциональности. Такое заявление на брифинге в Житомире сделал глава ведомства Виктор Ляшко, передает "Укринформ".

Ляшко объяснил, что правительство приняло план реформирования медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Среди прочего, предусмотрено, что с 2025 года появятся новые подходы к экспертизе и установлению инвалидности.

Министр назвал реформу глобальной. Связана она с тем, что человек с травмой попадает на реабилитацию, а затем благодаря мультидисциплинарной команде посредством электронных инструментов, включая электронный МСЭК, может восстановить утраченную функциональность.

В ближайшее время будет представлен законопроект, полностью меняющий методологию установления инвалидности.

"Мы сделали международный классификатор функционирования в стране национальным классификатором. Мы отказываемся от инвалидности как таковой и говорим об оценке потери функциональности", — объяснил Ляшко.

Он также добавил, что нужно отказаться от постсоветской модели определения инвалидности, которая предоставляет льготы и компенсации, вместо возвращения человека в экономическое состояние.

"Мы не спросили, что хочет человек, а говорим, что вот это можем дать. Это постсоветская модель, от которой мы должны отказаться", — уточнил министр.

Напомним, что пенсионеры и люди с инвалидностью могут получить повестки.

Ранее сообщалось, что парень без кисти, которого хотели мобилизовать, был снят с воинского учета 8 лет назад.