Помощь снизят, про зерно забудут: как изменятся отношения Варшавы и Киева после выборов в Польше

Польша на пороге исторических событий для страны. Сегодняшние парламентские выборы определят ее дальнейший путь на ближайшие годы — либо у власти третий раз подряд будут правые, либо — все же оппозиционная коалиция. В зависимости от результатов, могут измениться и отношения с Украиной.

Сегодня,15 октября в Польше пройдут очередные парламентские выборы, которые имеют значение для дальнейших польско-украинских отношений. С большой вероятностью, правительство будет формировать коалицию. За право получить большинство в Сейме борются правые, во главе с вице-премьером Ярославом Качиньским и его партией "Право и Справедливость", и оппозиционеры из "Гражданской коалиции", которую возглавляет либеральная партия бывшего премьера и экс-председателя Европейского Совета Дональда Туска.

Судя по социологическим прогнозам, ни одной из сил не удастся получить большинство голосов, а потому правительство будет коалиционное. И форматы этой коалиции могут быть разные.

Все решит коалиция

74-летнего вице-премьера Польши Ярослава Качиньского считают одним из самых влиятельных людей в политике. Его партия "Право и справедливость" (ПиС) находится у власти с 2015 года. И не собирается сдавать обороты, несмотря на жесткую критику как оппозиционеров внутри страны, так и коллег на Западе. Последние считают, что за время правления консерваторов, Польша сильно "просела" в вопросах демократических ценностей — а именно, независимой системы правосудия, а также свободных медиа. Отношения Варшавы с Брюсселем постепенно ухудшались на фоне радикальных решения правящей коалиции в социальных вопросах. Например, фактического запрета абортов, а также жесткой позиции относительно однополых браков. Что, в целом, мало волновала "ПиС", так как консерваторы настаивали на суверенитете Польши и выступали против "диктатуры" Брюсселя в вопросах внутренней политики страны.

На данный момент партия Качиньского может рассчитывать по разным прогнозам на 39-41% […] За последний месяц рейтинг правых незначительно вырос. Не последнюю роль в этом сыграло педалирование зернового конфликта, который положил конец "медовому месяцу" Варшавы и Киева на фоне войны РФ против Украины.

В предвыборной гонке правым противостоит "Гражданская коалиции" во главе с партией бывшего премьера Польши, 66-летнего Дональда Туска. В случае победы на выборах, они обещают отменить наиболее резонансные решения консерваторов, а также наладить отношения с Брюсселем.

Судя по социологическим прогнозам, ни одной из сил не удастся получить большинство голосов, а потому правительство будет коалиционное. И форматы этой коалиции могут быть разные.

На данный момент партия Качиньского может рассчитывать по разным прогнозам на 39-41%, считает политический аналитик Олег Постернак. За последний месяц рейтинг правых незначительно вырос. Не последнюю роль в этом сыграло педалирование зернового конфликта, который положил конец "медовому месяцу" Варшавы и Киева на фоне войны РФ против Украины.

"Гражданская коалиция" Туска пока на втором месте по популярности. Они могут рассчитывать в среднем на 30% голосов. Однако, по словам политического эксперта Петра Олещука, социология перед выборами может ошибаться. У оппозиции есть все шансы получить высокий результат, а в перспективе сформировать либеральную коалицию в Сейме.

Выборы в Польше уже называют историческими и непредсказуемыми. Окончательных победителей определит то, сколько голосов наберет каждая из других политических сил, которые могут войти в Сейм. Среди них "Конфедерация свободы и независимости" — коалиция ультраправых политических партий Польши. Их называют "евроскептиками". С одной стороны, они хотят автономности и не настроены объединяться с консерваторами Качиньского. С другой — эксперты называют их наиболее вероятными партнерами по коалиции с "ПиС".

Также шансы пройти в польский парламент есть у левой партии "Левица" и блока "Третий путь", куда входят центристская партия "Польша 2050" и "Польская крестьянская партия". Если они преодолеют 8% барьер голосов, смогут объединиться с оппозицией, и нарушить восьмилетнюю власть правых.

Серьезный риск для Украины представляет коалиция "ПиС" с ультраправыми из "Конфедерации". Эта политическая сила действительно выступает за ограничение военной помощи для Киева.

Отношения с Украиной: помощь могут сократить

"Если Туск победит и создаст коалицию — это наиболее приемлемый вариант для Украины. Либералы более лояльны, и можно прогнозировать уменьшение конфликта в вопросах национальной памяти, торгово-экономических конфликтах. Туск ярый еврооптимист, он поддерживает Украину в войне, понимает, насколько важна военная и финансовая помощь, и этот вариант наиболее желаемый", — говорит Постернак.

У нынешнего правительства Польши немало претензий к Украине. В частности, в вопросах национальной памяти. Так в мае бывший представитель МИД Польши Лукаш Ясин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед польским народом за Волынскую трагедию. Позже его отстранили от исполнения обязанностей. И все еще остро стоит вопрос торгово-экономических отношений.

Впрочем, победа "ПиС" — не критический сценарий для Украины, считают эксперты. Особенно если сравнивать с недавними выборами в Словакии, где к власти пришла партия Роберта Фицо. Ожидается, что новое правительство выполнит его предвыборную программу и заблокирует военную помощь Украине.

Подобный сценарий в Польше менее вероятен. Серьезный риск для Украины представляет коалиция "ПиС" с ультраправыми из "Конфедерации". Эта политическая сила действительно выступает за ограничение военной помощи для Киева. Так в разгар "зернового кризиса" представители "Конфедерации" предлагали заблокировать аэропорт в Жешуве или железнодорожные пути, которые ведут к украинской границе, чтобы повлиять на поставки вооружения. Также пытались провести кампанию "Стоп украинизации Польши!".

Польша намерена заняться перевооружением собственной армии. Власти ставят амбициозную цель — создать 300-тысячное войско, что потребует серьезных бюджетных вложений. Потому военная помощь для Украины может постепенно сократиться в любом случае.

"Если "Конфедерация" будет в коалиции с "ПиС", для нас это неприятный сюрприз, и риск потерять динамику в этом вопросе. К тому же может произойти ужесточение торгово-экономической политики в отношении Украины. В то же время, Польша намерена заняться перевооружением собственной армии. Власти ставят амбициозную цель — создать 300-тысячное войско, что потребует серьезных бюджетных вложений. Потому военная помощь для Украины может постепенно сократиться в любом случае", — рассуждает Постернак.

В то же время, после выборов партия Качиньского может снизить градус напряжение между Варшавой и Киевом, возникший на фоне предвыборной гонки. В частности это касается зернового конфликта. А победа оппозиции во главе с Туском наоборот не означает, что Польша резко поступится интересами своих торговых производителей, ради амбиций Украины.

"Мы бы все равно столкнулись с этой проблемой во время переговоров о вступлении Украины в ЕС. Однако фактически, благодаря Варшаве мы сумели опробовать методы переговоров, научились постепенно приобщаться к общеевропейской аграрной политике и находить точки соприкосновения. Мы получаем возможность и опыт совмещения интересов и создание консенсусной политики в этом вопросе", — резюмирует эксперт.

Напомним, в Польше пригрозили заблокировать вступление Украины в ЕС из-за зернового кризиса. Министр сельского хозяйства Роберт Телус дал понять, что Варшава готова давить на самые чувствительные точки Киева. Венгрия, в свою очередь, пригрозила тем же, используя в качестве предлога тему нацменьшинств, на которой давно спекулирует.