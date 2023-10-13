Захват Дальнего Востока в России. США придумали для Китая новую "спецоперацию"

Американские политики считают, что настало время готовиться к войне с ядерными странами. С Россией может быть противостояние на земле, а с Китаем — авианосными группами и флотом. Но есть и альтернатива – устроить вторжение китайской армии в РФ.

Соединенным Штатам стоит готовиться к одновременной войне с Китаем и Россией. Вашингтону придется расширять военные силы, укреплять альянсы и модернизировать ядерное вооружение, говорится в 145-страничном докладе Комиссии по стратегическому планированию Конгресса США.

Ядерный арсенал США способен сдержать объединенные силы России и Китая: его состав позволяет контролировать достаточное количество целей противника. Американцы вместе с союзниками должны быть готовы победить врагов в один момент, указывают авторы доклада.

"Авторитарные режимы Китая и России угрожают международному порядку, который возглавляют США. Китайская и российская угрозы в 2027-2035 годах станут еще острее. Решения необходимо принимать сейчас, чтобы нация была готова", — говорится в докладе.

Приоритет отводится 30-летней программе модернизации ядерного оружия США, которую начали в 2010 году. Другие рекомендации включают увеличение запасов тактического ядерного оружия в Азии и Европе. Также американцам рекомендуется вкладывать деньги в оборону, несмотря на "бюджетные реалии".

"Китай достигнет паритета с США в развернутых ядерных боеголовках к середине 2030-х годов, если продолжит расширять свой ядерный арсенал такими темпами", — сказано в документе.

Согласно отчетам Федерации американских ученых, у США имеется 3708 ядерных боеголовок, а у России более 4000. Запасы Китая составляют около 410 боеголовок.

Китай вышел из статуса "тихого игрока"

Высокопоставленный источник агентства Reuters, знакомый с процессом подготовки отчета, отказался подтвердить, знает ли разведка США о сотрудничестве Китая и России в области ядерного оружия. США допускают ведение двух войн, поскольку между двумя упомянутыми странами может быть "максимальная координация", указал собеседник.

Республиканцы, скорее всего, используют доклад Комиссии по стратегическому планированию в качестве политического оружия против президента Джо Байдена, сказал журналу Time один из помощников сенаторов.

"Заявленная и предпочитаемая политика администрации, на самом деле не соответствует действительно опасным временам, в которые мы живем", — указал он.

Планирование противодействию угрозам и вызовам, вполне вписывается в работу сектора нацбезопасности США, говорит Фокусу эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

"Россия и США — это два государства, обладающие крупнейшими запасами ядерного вооружения. Вместе они владеют более 80% такого оружия. После 2014 года тенденция увеличения ядерной угрозы от РФ лишь набирала обороты. Войны в Украине, Африке и на Ближнем Востоке раскачивают мировой порядок. Китай последнее время не исполнят роль "тихого игрока" и продвигает себя как антипод Штатам", — пояснил эксперт.

Дальний Восток России – исторические земли Китая

Противостояние на два фронта потребует колоссальное количество ресурсов. Скорее всего, с Россией будет наземное противостояние, а с Китаем — война авианосных групп и флота, говорит Александр Хара.

Военный эксперт Института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козий уверен, что вопрос России практически решен, в том числе благодаря Украине. Несмотря на это, оборонно-промышленный комплекс США нужно укреплять далее, добавил он.

"Штаты не будут воевать на два фронта. Будет только один — с Китаем. Остается открытым вопрос Дальнего Востока и российских территорий в этом регионе. Исторически это земли Китая, поэтому не исключен вариант проведения операции по вторжению китайской армии в РФ. Ключ к противостоянию с Россией лежит в Китае. Никто не отменяет усиление оборонного сектора США", — прокомментировал Фокусу эксперт.

Козий считает нужным усилить группировку американских вооруженных сил в Индо-Тихоокеанском регионе. Угрозы России ядерным оружием не стоит принимать всерьез.

"Вероятно, у США есть секретные технологии размещения на спутниках лазерного оружия. Оно будет сбивать российские ядерные ракеты на начальном этапе взлета. Я думаю, эти работы ведутся, ведь НАТО не просто так создали", — подытожил аналитик.

Эксперт по ядерной энергии из Фонда Карнеги "За международный мир" Анкит Панда в разговоре с изданием Time говорит об излишней сосредоточенности комиссии Конгресса на угрозе от РФ и Китая.

"Если следовать всем этим рекомендациям, Штаты очень скоро перейдут в этап новой гонки вооружений. США не нужно увеличивать ядерные силы, чтобы успешно сдерживать конкурентов", — отметил он.

Инструментами американских властей могут быть разумное сдерживание и дипломатия с РФ и Китаем, добавляет вице-президент программы глобальной ядерной политики аналитического центра "Инициатива по устранению ядерной угрозы" Линн Растен.

Напомним, 11 октября Россия обвинила США в подготовке испытаний ядерного оружия на полигоне в Неваде. Есть вероятность, что если США и РФ займутся ядерными испытаниям, то к ним подключится и Китай.

Фокус ранее писал о производстве в Китае новых подводных лодок, способных нести ядерное вооружение. Субмарина с баллистическими ракетами Type 096 будет с улучшенными показателями бесшумности.