Лазером по ракетам и дронам. Израиль мог применить систему ПРО Iron Beam, изменит ли она ход войны

Лазерные атаки по воздушным целям в тысячи раз дешевле пусков ракет системой "Железный купол", которая не всегда перехватывает малоразмерные цели. Речь идет об абсолютно новом типе оружейных технологий. Но военные инженеры и аналитики сомневается, что их испытывают в условиях вторжения исламистских боевиков.

Израильский сегмент соцсетей распространил видео возможного применения лазерной системы противоракетной обороны Iron Beam ("Железный луч") для перехвата ракет, запущенных боевиками из Сектора Газа. Авторы видео утверждают, что у передовой системы ПРО нет аналогов, один ее перехват стоит 3-4 доллара, а системы ПРО "Железный купол" — $50 000.

Iron Beam выпускает мощный лазерный луч, поражающий артиллерийские снаряды, мины, ракеты и беспилотники. Малоразмерные цели не всегда под силу ПВО "Железный купол". Лазерное оружие может захватывать цель со скоростью света и уничтожить ее за 5 секунд на расстоянии до 7 километров.

ЦАХАЛ официально не подтверждал применение Iron Beam, а израильский журналист Итай Блюменталь опроверг факт применения этой системы. Никаких перехватов ракет с использованием Iron Beam не было, указал он.

Министерство обороны Израиля могло принять решение ускорить модернизацию лазерного комплекса Iron Beam. В 2024 году инженеры хотят испытать лазерные демонстраторы мощностью 100 кВт отмечает издание Defence Industry.

Израильские военные в марте 2022 года провели серию успешных испытаний Iron Beam, уничтожив БПЛА, минометные снаряды и противотанковые ракеты. Изначально лазерную систему планировали принять на вооружение ЦАХАЛ в 2025 году, но вторжение боевиков ХАМАС потребовали ускорения графика, пишут журналисты.

США сожгли катер: какие страны применяли лазерное оружие?

По словам военного эксперта Института Евро-Атлантического сотрудничества Игоря Козия в случае с системой ПРО "Железный луч" речь идет об абсолютно новом типе оружейных технологий — высокоэнергетическом.

"Вопрос в том, что она находится в основном на стадии доработки с точки зрения дальности и определения целей. Если мощность установки до 60 кВт, оружие применяются против дронов на расстоянии до 2 км. У немцев такое было. Американцы заявляли, что против катеров уже применяют на расстоянии 1,5 км", — сказал он в разговоре с Фокусом.

Явных фактов применения лазерных технологий в израильско-палестинском конфликте пока нет, указал он.

О первых испытаниях лазерного оружия Бундесвером для защиты от дронов и ракет стало известно 27 октября прошлого года. Тесты провели на фрегате "Саксония", оружие показало способность успешно борьбы с движущимися целями в условиях, схожих с боевыми. Над проектом работало европейское оборонное предприятие MBDA и немецкий концерн Rheinmetall.

Военно-морские силы США успешно испытали боевой лазер Laser Weapon System Demonstrator (LWSD) 14 декабря 2022 года. Военные уничтожили катер во время учений в Аденском заливе. Оружие показало себя на все 100%, утверждал Пятый флот ВМС США. Заявленная мощность установки — 150 киловатт, но американские специалисты обещали увеличить ее до 300, 500 и 1 000 киловатт.

Заменит ли Iron Beam систему "Железный купол"?

Для лазерной системы ПРО понадобится мощная генерация электроэнергии. Какой генератор в установку поставить, такой силы луч и будет, говорит Фокусу бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов", авиаэксперт Константин Криволап.

"Интересно, что для работы против дронов надо иметь мощность не ниже 50 киловатт. Около 100 киловатт — это уже довольно серьезный поток. Такие цели, как противотанковые ракеты, мины и прочее требуют точную систему обнаружения целей и если она есть, поток в 100 киловатт сработает хорошо", — объяснил инженер.

Эксперт сомневается, что ЦАХАЛ в условиях вторжения исламистских боевиков займется испытанием опытных образцов системы ПРО Iron Beam.

Defence Industry добавляет, что "Железный луч" не заменит систему "Железный купол", а лишь эффективно дополнит ее. В оптимальном сценарии, после полной интеграции в многоуровневую систему ПВО Израиля, у операторов будет выбор: нейтрализовать угрозы традиционными ракетами, или экономным лазером.

"Военным и производителю доступны лишь прототипы лазерных станций, их недостаточно для покрытия всех территорий, на которые распространяются угрозы. Ожидается, что лазеры будут защищать только наиболее уязвимые для атак направления", — подытожили авторы публикации.

Напомним, израильская армия во время операции "Железные мечи" первый раз использовала новый корвет класса Sa'ar 6. Судно нанесло удар по оружейному заводу боевиков ХАМАС.

Фокус ранее писал о попадании ракеты в базу миротворцев ООН в ливанском городе Эн-Накура на границе с Израилем. Террористы ХАМАС тогда заявили, что выпустили 20 ракет по Израилю.