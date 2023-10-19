"Преждевременно": пробационный надзор принесет украинцам ощущение безнаказанности, — юрист (видео)

Правозащитник Ростислав Кравец раскритиковал введение в Украине нового вида наказания. По его мнению, это наделит нарушителей закона надеждой отделаться "отметкой" и может поспособствовать коррупции.

В Украине вводят новый вид наказания — пробационный надзор. Адвокат и глава адвокатского объединения "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец в комментарии Фокусу 19 октября раскритиковал эту идею.

Юрист объяснил, что украинское правительство, вероятно, вдохновилось опытом европейских стран. В то же время он отметил весомое "но" — там нет войны.

"Там не задерживают военных и не держат их безальтернативно постоянно под стражей, как это сделали народные депутаты именно для военных в Украине. Конечно, тюрьмы переполнены военными, которые отказались выполнять незаконные приказы или не явились своевременно на службу. У нас депутаты суровые: для себя сделали бронирование, а для всех остальных — безальтернативное содержание под стражей", — подчеркнул Кравец.

Эксперт предположил, что с введением пробационного надзора в Украине ухудшится криминогенная ситуация. Он объяснил, что нарушители закона смогут находиться дома и просто "отмечаться" в специальных центрах. Это даст людям понимание, что за преступление можно отделаться только "отметкой" раз в месяц.

Кравец отметил, что система наказаний действительно нуждается в улучшении, но сейчас это неуместно. По его словам, на то есть две причины — нарушители осознают свою безнаказанность, и преступников смогут использовать как рабов.

"Это все за собой несет очень большие коррупционные риски для всей правоохранительной системы, в том числе и для судов. Поэтому я считаю, что это решение было принято слишком преждевременно", — заявил правозащитник.

Он подчеркнул, что введение пробационного надзора никак не поспособствует тому, чтобы граждане соблюдали законы.

Комментарий Ростислава Кравца (о пробационном надзоре — с 8:28)

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон о введении пробационного надзора в Украине. Такое наказание смогут назначать за неуплату алиментов, домашнее насилие, принуждение к вступлению в половую связь и тому подобное.

Председатель комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас в комментарии Фокусу объяснил, что пробационный надзор смогут назначать на срок от одного до пяти лет. Закон вступит в силу через полгода после его публикации.