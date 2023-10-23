Пополнят ресурсы ВСУ: зачем в Украине планируют отмену заочной формы обучения

После отмены "заочки", власти обещают студентам больше свободы выбора: смогут сами определять длительность обучения, предметы и менять специальности. Параллельно решается вопрос подготовки научных кадров для ВСУ — инженеров, программистов и специалистов по обработке данных.

В Украине с 2024 года отменят заочную форму обучения в высших учебных заведениях. Происходит оптимизация системы высшего образования и приближение к европейским стандартам, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам чиновника, студентам дадут больше свободы действий. Они смогут выбирать сколько учиться, интересные им предметы и менять специальность после 1–2 лет обучения.

"Студенты по контракту могут регулировать сроки обучения. Например, завершить бакалавриат за три года вместо четырех. Или наоборот – получить степень за шесть лет. Это поможет формировать удобный график, если вы работаете или хотите уделить больше внимания определенным предметам", — указал глава Минцифры.

"Дистанционное обучение показало себя эффективнее покупки дипломов и образования "для галочки", заметил Федоров.

В Украине большое количество университетов и учебных программ. Желающие обучаться свободно, выбирают любые направления, но в приоритете должна быть дуальная форма обучения, говорит Фокусу эксперт направления "Образование" Украинского института будущего Николай Скиба.

"Так соединяются реальные рабочие задания в компаниях и аудиторное обучение. В ВУЗе человек день или два, далее работает. У заочников часто в периодах между сессиями не обучение, а профанация. Дистанционная форма у нас была с начала эпидемии COVID, ее результаты также непонятны", — объяснил специалист.

Конец "заочки": кто будет платить ВУЗам по контрактам

При замене заочной и вечерней форм обучения на дистанционную, ВУЗы не потеряют доходы, сказал Фокусу глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

"Студенты смогут построить удобный для себя лекционный формат работы. Доходы явно не потеряет, а если его сотрудники считают "заочку" источником дохода, у меня большие сомнения в нормальности этого заведения", — пояснил он.

Официальная оплата за обучение по контракту останется при дистанционной форме, добавил нардеп.

"Инициатива коснется только абитуриентов, которые вступают в ВУЗы со следующего года. Те, кто сейчас учится на вечерней или заочной форме, продолжат обучение до конца срока", — заключил Бабак.

Мобилизация аспирантов: заочники пополнят военный ресурс?

По мнению эксперта Николая Скибы, вполне вероятна отмена и заочной формы аспирантуры. Возникает вопрос открытия дополнительных возможностей для мобилизации.

"Если всех подвести под ружье, это будет тратой военного ресурса. А мобилизация для работы над интеллектуальными заданиями для ВСУ — другое дело. Армии нужны инженеры, айтишники, специалисты по разведке и обработке данных. Надо, чтобы власти честно озвучивали такие предложения", — добавил специалист.

Если отменят заочную аспирантуру, это особо не повлияет на процессы пополнения личного состава ВСУ, сказал Фокусу адвокат в сфере военного права Николай Максимов.

"Аспирантов-заочников призывают и так в армию. Их статус не дает права на отсрочку, заочная форма не отменяет службу. Инициатива по отмене "заочки" — это скорее этап реформирования сферы образования", — прокомментировал юрист.

Напомним, в Украине остановили принятие закона о возрастных ограничениях для студентов, не подлежащих призыву в ряды ВСУ. Нардепы обещают не спешить с внесением изменений в законодательство.

Министерство образования и науки ввело в школьную программу уроки по управлению дронами. Детей научат также находить мины и неразорвавшиеся боеприпасы.