"Идут дискуссии": в Украине приостановили обсуждение закона о мобилизации студентов

По словам нардепа Федора Вениславского, многие военнообязанные украинцы используют обучение как способ избежать мобилизации. Отсрочка может даваться лишь в случае последовательного получения образования.

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Проект закона о возрастных ограничениях для студентов, которые не подлежат призыву, временно приостановлен. В настоящее время активно ведутся обсуждения по данному вопросу. Об этом рассказал представитель президента в Раде, нардеп Федор Вениславский в комментарии BBC.

По его словам, многие военнообязанные украинцы используют обучение как способ избежать мобилизации.

"Конечно, есть значительное количество мужчин в возрасте сорок-пятьдесят лет, которые вдруг изъявили желание получать высшее образование — второе, третье или четвертое, причем на дневной форме. Это очевидная, для меня как для юриста, форма избегания призыва за мобилизацией", — сказал Вениславский.

Однако, по его словам, нардепы так и не пришли к общему мнению относительно этой инициативы. Особенно много обсуждений вызывает вопрос о том, кто будет иметь право на отсрочку в случае принятия закона.

Вениславский подчеркивает, что это чрезвычайно важный вопрос, и поэтому изменения в законодательстве не будут внесены слишком поспешно.

"На сегодняшний день говорить о какой-то модели отмены отсрочки, которая имеет общую поддержку, — мы еще не можем. Идут дискуссии. То, что этот вопрос надо решать, я думаю, в этом сомнения нет. Когда это будет, как это будет — посмотрим" , – рассказал нардеп.

Вениславский подчеркнул, что в случае, если человек получает образование последовательно, начиная с профессионально-технического, затем высшего, а после этого последипломного, то ему следует предоставить право на отсрочку. Особенно это актуально для профессионалов, таких как врачи, аспиранты и докторанты.

Впрочем, когда человек неожиданно идет учиться в другую сферу во время войны, то это недопустимый вариант поведения.

Напомним, в сентябре в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают отменить отсрочку от призыва для тех мужчин, которые получают образование после 30 лет. Нардеп Федор Вениславский заявил, что нужно ограничить право на отсрочку, если лицо им злоупотребляет.

1 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину возросло количество мужчин, которые хотят получать образование. По словам Данилова, Министерство образования будет исследовать этот вопрос, проводя анализ.