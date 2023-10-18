Школьников на уроках будут учить управлять БпЛА: Минобразования утвердило нововведение

Несколько школ уже получили дроны, а представители учебных заведений прошли двухдневный курс от военного инструктора.

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В школьную программу в Украине теперь будут входить уроки по управлению беспилотниками. Дети также будут учиться избегать мин и распознавать боеприпасы, которые не разорвались. Об этом сообщает АrmyІnform.

Недавно Министерство образования и науки объявило об обновлении школьной дисциплины "Защита Украины". В программу планируют включить занятия по управлению дронами и основам тактического мышления.

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"Мы начали с партнерами такой проект по обеспечению и обучению учителей "Защиты Украины" FPV БПЛА дронами. Более того, несколько школ получили дроны, а представители школ прошли двухдневный курс от военного инструктора и научились основам владения этой современной техникой. Благодаря партнерам планируем привлечь еще ряд учебных заведений", — рассказал генерал-майор Александр Нестеренко.

Уроки не будут ограничиваться военным использованием беспилотников. Студенты смогут получить базовые знания о беспилотниках и смогут продолжить образование или получить профессиональные возможности в области управления, производства, проектирования или модернизации БпЛА.

Также во время уроков "Защита Украины" учеников будут учить, как избежать мин и распознать боеприпасы, которые не разорвались.

Напомним, что во Львове детей начали учить управлять дронами. Навыки полета и сборки дронов — это один из элементов программы предмета "Защита Украины".

Ранее сообщалось, что журналисты назвали пять изменений для украинских школьников в новом учебном году. Среди них — новый предмет "Защита Украины". Дети будут получать знания и навыки, которые необходимы в нынешних условиях.