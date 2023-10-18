Школярів на уроках вчитимуть керувати БпЛА: Міносвіти затвердило нововведення

Декілька шкіл вже отримали дрони, а представники навчальних закладів пройшли дводенний курс від військового інструктора.

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У шкільну програму в Україні тепер входитимуть уроки з керування безпілотниками. Діти також навчатимуться уникати мін та розпізнавати боєприпаси, які не розірвалися. Про це повідомляє АrmyІnform.

Нещодавно Міністерство освіти і науки оголосило про оновлення шкільної дисципліни "Захист України". В програму планують включити заняття з керування дронами та основ тактичного мислення.

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"Ми започаткували з партнерами такий проєкт з забезпечення та навчання вчителів "Захисту України" FPV БПЛА дронами. Ба більше, декілька шкіл отримали дрони, а представники шкіл пройшли дводенний курс від військового інструктора та навчились основ володіння цією сучасною технікою. Завдяки партнерам плануємо долучити ще ряд навчальних закладів освіти", — розповів генерал-майор Олександр Нестеренко.

Уроки не обмежуватимуться військовим використанням безпілотників. Студенти зможуть отримати базові знання про безпілотники та матимуть можливість продовжити освіту або отримати професійні можливості в галузі управління, виробництва, проєктування або модернізації БпЛА.

Також під час уроків "Захист України" учнів навчатимуть, як уникнути мін та розпізнати боєприпаси, які не розірвалися.

Нагадаємо, що у Львові дітей почали вчити керувати дронами. Навички польоту і збирання дронів — це один із елементів програми предмета "Захист України".

Раніше повідомлялося, що журналісти назвали п'ять змін для українських школярів у новому навчальному році. Серед них — новий предмет "Захист України". Діти здобуватимуть знання та навички, які необхідні в теперішніх умовах.