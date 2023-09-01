"Це наша нова реальність": у Львові дітей почали вчити керувати дронами (фото)

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що навички польоту і збирання дронів — це один з елементів програми предмета "Захист України". У новому навчальному році діти вивчатимуть його в школах.

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Мер Львова Андрій Садовий показав, як діти в одній зі шкіл міста вже вчаться керувати дронами. Відповідні фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Це наша нова реальність", — зазначив Садовий.

За його словами, навички польоту і збирання дронів — це один з елементів програми предмета "Захист України". У новому навчальному році діти вивчатимуть його в школах. Наразі в одній із львівських шкіл випробовується формат, щоб потім його поширити на інші навчальні заклади.

"Вірю, що сьогоднішні школярі вже не будуть змушені воювати з нечистю. Але як показує досвід — краще бути готовим", — зазначив мер Львова.

Андрій Садовий показав, як діти в одній зі шкіл міста вже вчаться керувати дронами

Нагадаємо, що журналісти назвали п'ять змін для українських школярів у новому навчальному році. Серед них — новий предмет "Захист України". У межах цього предмета діти здобуватимуть знання та навички, які необхідні в теперішніх умовах. Буде збільшено кількість практичних занять. Вчителів також навчатимуть міжнародні та громадські організації. Наприклад, роботи з FPV дронами.