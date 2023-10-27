"Нет ничего бесконечного": каков предел потерь РФ в наступлении на Авдеевку (видео)

По словам эксперта Александра Мусиенко, в будущем российские военные могут выступить против своего руководства, ведь понимают, что их "бросают на верную гибель".

Сейчас порог чувствительности по потерям для врага не перейден. Однако, оккупантам надоела война и они хотят домой. О том, какая существует граница, когда ВС РФ получат большие потери и прекратят наступление на Авдеевку, рассказал руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Нет ничего бесконечного, если мы говорим о ресурсах. Все ресурсы имеют способность заканчиваться. Вопрос в том, насколько быстро они могут возобновляться, в каких объемах и как на долго этого хватит", — отметил эксперт.

По словам Мусиенко, достаточно парадоксальным является то, что среди оккупантов, которые сдаются в плен украинским силам, есть много нареканий. Ведь российских мобилизованных "бросают на верную гибель". Эксперт добавил, что ВС РФ не могут ничего достичь, несут большие потери. Многие, "вообще хочет вернуться домой".

Однако, очевидно, как сообщает Мусиенко, эти тенденции не несут тотальный и повальный характер, когда отдельные подразделения, полки и бригады готовы массово складывать оружие, возвращаться с фронта.

"Или же вернуть это оружие против своих командиров, что было бы очень желательно", — подчеркнул он.

"Это вопрос времени": эксперт о мятеже в армии РФ

По словам Мусиенко, определенные "ростки" были, когда Пригожин открыто выступал против военного руководства России.

"Это вопрос времени. Но это может произойти не так быстро как нам кажется", — добавляет эксперт.

Как отметил Мусиенко, еще один военный мятеж, это лишь вопрос времени, он не исключает, что "такое будет и в будущем".

"В конце концов, я хочу напомнить, в 1917-18 годах именно большевистский переворот поддержали и помогли организовать военные армии Российской Империи. Матросы и солдаты, которые вернули оружие, которым осточертела война и условия, в которых они находились", — заявил эксперт.

Напомним, 17 октября Александр Мусиенко рассказал, что "мясные штурмы" оказались "дорогими" для ВС РФ, но они будут продолжаться, хоть и в меньших масштабах.