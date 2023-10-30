Захват аэропорта в Махачкале: будет ли "мусульманский бунт" в России после разборок в Дагестане

Скандалы на религиозной почве в России становятся практически нормой. Опрошенные Фокусом эксперты полагают, что война Израиля с боевиками ХАМАС подольет масла в огонь: по мере усиления боевых действий в Секторе Газа, случившееся в Махачкале перекинется на другие республики. ФСБ будет бессильна и не справится с гневом мусульман.

Сотни людей 29 октября штурмовали аэропорт в Махачкале, столице Дагестана. Преимущественно молодые люди ворвались в здание аэропорта и проникли на взлетную полосу. Они пытались отыскать евреев в самолете рейса Red Wings, который прилетел из Израиля.

Мужчины силой открывали двери в служебные помещения и проверяли документы у выходящих людей. Силовики задержали 60 участников беспорядков, установлены личности еще 150.

Глава Дагестана Сергей Меликов обвинил в организации беспорядков "предателей и бандеровцев из Украины", а задержанным в аэропорту предложил поехать на фронт, чтобы "отмыться от позора".

Битва за мечеть и избиение за Коран: скандалы в России с участием мусульман и мигрантов

Стоит подчеркнуть, что в России часто случаются скандалы с представителями мусульманского мира. Один из примеров — идея строительства самой большой мечети в постсоветском пространстве около православного храма у Святого озера в Москве.

Участники протестных акций боялись резкого притока мигрантов и роста преступности в районе. Православные настаивали, что Святое озеро — это место их паломничества, но не все представители ислама были готовы идти на уступки. "Кадыровцы", которые якобы были в Украине, обещали воевать со всеми, кто против строительства мечети.

Споры удалось решить отменой планов — московские власти выделили новую площадку для мечети рядом с метро "Косино".

Кроме этого, в Москве в июле этого года несколько десятков мусульман протестовали, обвиняя силовиков в неоднократном срыве намазов в Котельниках и Дзержинском в Московской области. Верующие были недовольны постоянными "облавами": под видом проверки документов для поиска нелегальных иммигрантов, полицейские врывались в мечети и прерывали молитвы.

Российские СМИ все чаще констатируют увеличение количества изнасилований и групповых нападений на россиян с участием трудовых мигрантов из Средней Азии. В 2022 году число преступлений с участием иностранцев увеличилось на 10,3% по сравнению с 2021 годом, а в этом году — рост продолжился, подчеркивают эксперты в области криминологии.

Глава МВД России Владимир Колокольцев также обращал внимание на наркопреступность: в каждом четвертом таком правонарушении фигурируют мигранты.

"Сегодня с наркотиками связано каждое четвертое уголовное деяние выходцев из других стран. Еще два года назад — каждое восьмое. Не единичны факты организации ими наркосообществ, включая межрегиональные, и подпольных лабораторий", — указывал чиновник.

Еще одна показательная история связана с 15-летним Адамом Кадыровым, сыном главы Чечни. Он избил в СИЗО Грозного Никиту Журавеля, который сжег Коран на фоне мечети. За этот поступок он не только не понес наказания, но и удостоился звания героя Чечни.

Погромы в аэропорту Махачкалы: акция ФСБ, или реальный антисемитизм?

Высшее российское руководство было в курсе подготовки акций беспорядков. Украинский политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук вспомнил, как российский пропагандист Дмитрий Киселев неделю назад готовил медийную почву для беспорядков.

"У сотен миллионов мусульман — конечно же, не у каждого — антисемитизм — культурная норма, переходящая из поколения в поколение. И никакая политкорректность с этим ничего не поделает", — заявил Киселев в прямом эфире.

Поведение спецназовцев во время штурма прекрасно доказывает свободу действий погромщиков. Правоохранители знали, что израильтян в самолете рейса Red Wings было мало, отмечает Олещук.

"Путин показывает Западу способность сдержать антисемитские настроения в России и обозначить себя в очередной раз "миротворцем". Москва продемонстрирует решение проблем и рисков с мусульманами. Условно говоря, если Израиль хочет защиты, значит Западу стоит говорить с РФ и ждать помощи", — объясняет эксперт.

Режим использовал молодых дагестанцев в своих интересах: сначала пустили на территорию аэропорта, а потом их показательно вытеснили силовики. Интересно и то, что серьезные проблемы, связанные с мобилизацией и социальной несправедливостью не вызвали волны протестов, добавил он.

Антисемитизм может быть не главной причиной для вспышек протестов на Северном Кавказе: в каждой республике региона сохраняются давние еврейские традиции, говорит Фокусу обозреватель "Эхо Кавказа" в Чехии Вадим Дубнов.

"В отличие от других российских регионов, еврейские общины на Северном Кавказе — это часть общей жизни и традиций, они довольно влиятельны. Скорее, нужно говорить о легкомысленном, а не злом антисемитизме. Имеет смысл говорить об особенностях развития маргинального ислама, который заслоняет мирную жизнь", — пояснил Дубнов.

Игра в единство с мусульманами

Говорить об организации погромов против израильтян сложно, ведь тут нет материальных стимулов. Люди из силовых структур и спецслужб захотели поиграться в единство с мусульманской общественностью и духовенством, продолжил обозреватель.

"Бывает так, что люди выходят с поддержкой Палестины, но это не антисемитские акции. Но для тех, кто устраивал беспорядки в аэропорту Махачкалы идея единства превращается в идею общих погромов без всякого анализа. Москва встревожена тем, что такие вещи выйдут из-под контроля", — резюмировал Дубнов.

Отметим, что глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев 30 октября обвинил в организации беспорядков в аэропорту иностранных представителей и считает, что в Дагестане горские евреи "издревле мирно живут бок о бок" с мусульманами.

"Есть силы, которые заинтересованы в таких беспорядках. Скорее всего, они находятся за пределами России. Я считаю, что в случившемся виновны те, кто хочет дестабилизации в нашей стране", — заявил священнослужитель.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал события в Дагестане распространением культуры ненависти к другим народам в России. Ненависть пропагандируется на гостелевидении и с властями.

Патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев) заявил, что беспорядки в Махачкале — это попытка рассорить мусульман и иудеев. Прибывшие в Дагестан на самолете, явно не виноваты в происходящем на Ближнем Востоке, заметил он.