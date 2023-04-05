После угроз "кадыровцев" пойти войной: в Москве перенесли строительство мечети (карта)

Изначально мечеть планировали построить у Святого Озера в Косино-Ухтомском районе. Однако после протестов верующих и угроз лидера Чечни Рамзана Кадырова строительство перенесли на участок, расположенный у метро "Косино".

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В Москве место строительства мечети, которая должна была стать самой большой на постсоветском пространстве, после возмущения местных жителей и угроз главы Чечни Рамзана Кадырова, решили перенести. Об этом написал глава города Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Предварительно мечеть планировали построить у Святого Озера в Косино-Ухтомском районе Москвы.

Однако 5 апреля глава города сообщил о том, что под строительство мечети будет выделен участок недалеко от метро "Косино".

"С одной стороны, мечеть не будет мешать жителям близлежащих домов. С другой – будет находиться в хорошей транспортной доступности", — заявил Собянин.

По его словам, к такому решению он пришел после того, как получил просьбы перенести место постройки мечети от патриарха Кирилла и председателя Духовного управления мусульман Равиля Гайнутдина.

Также Собянин опровергнул информацию о площади мечети. По его словам, будет возведено здание, площадью 2,5 тыс. кв. м, а не 40 тыс квадратов, как стало известно ранее.

Под строительство мечети в Москве планируют выделить участок недалеко от метро "Косино"

Напомним, 3 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров назвал трусами и провокаторами россиян, которые выступили против строительства мечети на священном для православных месте. По его словам, все защитники "земли русской" должны взять автоматы и пойти воевать в Украину.

Мы информировали также о том, что 12 марта в Москве местные жители собрались на молебен против постройки крупнейшей в РФ мечети. Они уверены, что в новую мечеть будут стекаться беженцы и мигранты, что ухудшит криминальную обстановку. Однако заместитель верховного муфтия заявил о том, что мечеть в Москве необходима катастрофически, так как в российской столице проживает уже более миллиона мусульман.