Після погроз "кадировців" піти війною: у Москві перенесли будівництво мечеті (карта)

Спочатку мечеть планували збудувати біля Святого Озера у Косино-Ухтомському районі. Однак після протестів віруючих та погроз лідера Чечні Рамзана Кадирова будівництво перенесли на ділянку, розташовану біля метро "Косіно".

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У Москві місце будівництва мечеті, яка мала стати найбільшою на пострадянському просторі, після обурення місцевих жителів та погроз глави Чечні Рамзана Кадирова, вирішили перенести. Про це написав голова міста Сергій Собянін у своєму офіційному телеграм-каналі.

Попередньо мечеть планували збудувати біля Святого Озера у Косино-Ухтомському районі Москви.

Проте 5 квітня голова міста повідомив про те, що під будівництво мечеті буде виділено ділянку неподалік метро "Косіно".

"З одного боку, мечеть не заважатиме мешканцям довколишніх будинків. З іншого – перебуватиме у хорошій транспортній доступності", — заявив Собянін.

За його словами, таке рішення він ухвалив після того, як отримав прохання перенести місце побудови мечеті від патріарха Кирила та голови Духовного управління мусульман Равіля Гайнутдіна.

Також Собянін спростував інформацію про площу мечеті. За його словами, буде зведено будівлю площею 2,5 тис. кв. м, а не 40 тис. квадратів, як стало відомо раніше.

Під будівництво мечеті у Москві планують виділити ділянку неподалік метро "Косіно"

Нагадаємо, 3 квітня глава Чечні Рамзан Кадиров назвав боягузами та провокаторами росіян, які виступили проти будівництва мечеті на священному для православних місці. За його словами, всі захисники "землі російської" мають взяти автомати та піти воювати в Україну.

Ми інформували також про те, що 12 березня в Москві місцеві жителі зібралися на молебень проти спорудження найбільшої в РФ мечеті. Вони впевнені, що в нову мечеть стікатимуться біженці та мігранти, що погіршить кримінальну ситуацію. Проте заступник верховного муфтія заявив про те, що мечеть у столиці РФ необхідна катастрофічно, оскільки в місті проживає вже понад мільйон мусульман.