Израиль или Украина? В Конгрессе США обострились споры по разделению финпомощи: кто "выиграет"

Вашингтон старается компенсировать расходы на экстренную помощь Израилю, которая примерно в четыре раза меньше чем для Украины. И если для Тель-Авива пакет предварительно согласовали, Киев рискует остаться без денег. Фокус разбирался, насколько война на Ближнем Востоке оттянет ресурсы от Украины.

В Конгрессе США спорят по поводу разделения финансового пакета на $106 млрд между Украиной и Израилем. Республиканцы в нижней Палате Конгресса (Палате представителей) готовы 2 ноября проголосовать за отправку Тель-Авиву $14,5 млрд, говорят собеседники издания Politico внутри партии.

Что делать с $61,4 млрд для Киева, пока не решили. Республиканцы имеют большинство в Палате представителей и могут вообще не поддержать предложенный президентом США Джо Байденом для Израиля, Украины и Тайваня большой пакет помощи.

Изначально в общем пакете США хотели выделить Израилю чуть меньше — $14,3 млрд. По линии Пентагона планировалось потратить $10,6 млрд на укрепление систем ПРО "Железный купол" и "Праща Давида". Еще $1,2 млрд полагалось на разработку "Железный луч". Остальные $3,7 млрд должны были отправить от Госдепартамента на другие нужды ЦАХАЛ и усиление безопасности посольства США.

Киев бьет тревогу: что делать при затяжной войне на Ближнем Востоке

Украинские политики бьют тревогу. Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк обращает внимание, что республиканцы 30 октября хотели выделить экстренную помощь Израилю за счет сокращения расходов IRS (Службы внутренних доходов) на борьбу с налоговым мошенничеством и улучшением обслуживания налогоплательщиков.

"Для нас это плохой подход. Если даже для Израиля уже начались поиски компенсаторов, то для нас $61 млрд будет трудно найти без (компенсаторов)", — оценил он ситуацию.

Параллельно политик вспоминает заявления демократов и республиканцев о несогласии с планом нового спикера Палаты представителей, республиканца Майка Джонсона по финансированию Израиля за счет сокращения IRS.

"Палата представителей без Сената (верхней палаты Конгресса) и Сенат без Палаты представителей ничего единолично принять не могут. Очевидно, будут искать компромисс. Надеюсь, его найдут для нас", — говорит нардеп.

Окончательные пакеты финпомощи еще не разделили. Отдельные инициативы зашли в Сенат, другие — в палату представителей, объяснил Фокусу Ярослав Железняк.

"Выделение пакета помощи Израилю не связано с Украиной. Думаю, решение примут скоро. Вопрос в объеме денег (для Украины). Я скажу, что украинский вопрос даже поможет Израилю и Тайваню получить дополнительные деньги. Израиль нам мешает не в деньгах, а медийно. Много внимания переключилось на него", — комментирует политик.

Глава временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам мониторинга получения и использования вооружения, предоставленного Украине международными партнерами во время военного положения Александра Устинова считает разделение финпакета чрезвычайно опасным для Украины. Украине могут впоследствии урезать ее $61,8 млрд.

"Если это произойдет, деньги закончатся в разгар президентской гонки, что хуже всего… Нам давно мечтают "урезать" или вообще убрать финансирование бюджета (прямые вливания, за счет которых держится наша экономика). В 2023 году они составили 1,1 млрд, сейчас хотели сократить до 900. Если не будет и этого – мы не вытянем", — отметила она.

Деньги будут проверять: в чем разница поддержки Украины и Израиля?

Устинова полагает, что Штаты готовятся к затяжной войне на Ближнем Востоке. Противостояние будет не столь масштабным, как в Украине, но оттянет огромные ресурсы. Киев и Тель-Авив уже конкурируют за боеприпасы "натовского" калибра 155 мм. Поэтому Украине лучше развивать собственное военное производство, заметила нардеп.

По мнению директора программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева в дебатах по разделению большого пакета помощи от Байдена прослеживается классическое политиканство трампистов. Конгресс может рекомендовать тщательнее проверять выделенные Киеву деньги.

"Финансовый пакет от Вашингтона еще не раз поменяется. Он не заменит средства, выделяемые Украине из федерального бюджета. Закон о временном бюджете предусматривает финансирование правительства до 17 ноября", — говорит эксперт Фокусу.

Затяжная война на Ближнем Востоке, как оценивает эксперт, не сильно отразится на Украине.

"Мы воюем с ядерной державой, а Израиль — с террористами ХАМАС и при том десятки лет. Бюджеты несопоставимые. Израилю нужна точеная помощь, а нам — большой стратегический план поддержки", — заключает Краев.

Напомним, в Евросоюзе не согласовали выделение Украине 50 млрд евро на программу послевоенного восстановления. Европейские чиновники обещают продолжить консультации.

Фокус также описывал варианты снижения зависимости Украины от финансовой поддержки Запада. Прежде всего надо запустить экономику и победить Россию в большой войне.