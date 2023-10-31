"Это достаточно трудные условия": военный эксперт об атаках россиян возле Авдеевки (видео)

По словам генерал-лейтенанта Игоря Романенко, возле Авдеевки есть продвижение ВС РФ тактического уровня, которого они достигают пренебрегая большими потерями в живой силе и технике.

В боях под Авдеевкой российская армия кидает в бой все доступные резервы, не считаясь с потерями личного состава, вооружения и техники. И в этом большая проблема. О ситуации на фронте рассказал профессор, доктор технических наук, кандидат военных наук, заместитель начальника Генерального Штаба ВСУ с 2006 по 2010 год, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире YouTube-канала Фокус.

По словам генерал-лейтенанта, россияне хоть и медленно, но все же продвигаются вперед под Авдеевкой.

Освобождение юга. Атаки оккупантов возле Авдеевки. Артиллерийская мощность РФ

"Россия – это ресурсное государство, и они не считаются с уничтожением живой силы, вооружения и техники. И в этом большая проблема. То есть продвижение медленное, продвижение тактического уровня, но оно происходит. Если посмотреть на карту вокруг Авдеевки, то они прилагают все усилия для того, чтобы эти клещи объединить и таким образом провести, на военном языке, оперативный охват, или, как говорят в народе, добиться "котла". Для этого на севере особенно, со стороны Красногорьевки, они проснулись вперед, перерезали железную дорогу, а это путь нашего логистического снабжения, и захватили террикон, несмотря на происходящие там потери в вооружении, технике и живой силе", – рассказал Романенко.

Карта боевых действий под Авдеевкой 31 октября 2023 года Фото: DeepStateMAP

По мнению эксперта, россияне смогли добиться этого, потому что сконцентрировали свои силы и перекидывают под Авдеевку из других мест все доступные резервы.

Генерал-лейтенант также рассказал, что ВС РФ пытаются продвигаться и на южном фланге вокруг Авдеевки, бои идут под Первомайским, Опытным и Водяным.

"Там не столь успешно, но тактического уровня продвижение тоже имеет место", – отметил Романенко.

По словам эксперта на южном фланге оккупанты также хотят перерезать логистическую дорогу для нашего снабжения украинских защитников.

"Поэтому остается только дорога посередине. Но она всего одна и находится под постоянным обстрелом артиллерии, потому что расстояния небольшие. В том числе враг использует и минометы. Это достаточно трудные условия", – резюмировал Игорь Романенко.

Напомним, ВСУ в Авдеевке говорят о самых сложных боях с начала войны. По словам военнослужащего с позывным Кондор, у россиян были некоторые успехи при громадных потерях. Захватили некоторую территорию, но потеряли возможности для наступления.

Ранее Фокус писал, как отход ВСУ из Авдеевки может повлиять на Восточный фронт. Российские оккупанты пытаются наступать на Авдеевском направлении. Майор запаса НГУ Алексей Гетьман объяснил, зачем это ВС РФ и что будет в случае отхода Сил обороны.