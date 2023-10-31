Без ранений 6 из 50 человек: ВСУ в Авдеевке говорят о самых сложных боях с начала войны, — NYT

По словам военнослужащего с позывным Кондор, у россиян были некоторые успехи при громадных потерях. Захватили некоторую территорию, но потеряли возможности для наступления.

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В течение нескольких дней битвы за Авдеевку прилегающая к городу территория стала местом одних из самых больших потерь для российских войск. Украинская артиллерия уничтожала колонны бронетехники ВС РФ, приближавшиеся к городу. Ударные дроны падали на пехотинцев, выходивших из БМП. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свидетельства украинских солдат, командиров, российских провоенных блогеров и независимых военных аналитиков.

По оценкам "Института изучения войны", российские войска потеряли сотни военных и больше 100 единиц бронетехники, в т.ч. танков. По данным украинских источников, потерь было вдвое больше.

Потери Украины под Авдеевкой

Силы обороны также несут тяжелые потери. По словам одного из солдат, только у шесть его побратимов из 50 не было ранений.

Раненный украинский солдат под Авдеевкой

По словам украинских официальных лиц и аналитиков, ВС РФ понесли под Авдеевкой еще большие потери, чем в прошлогодних сражениях и под Угледаром в марте этого года.

С самого начала для ВС РФ под Авдеевкой все пошло не по плану. Первоначальные потери бронетехники значительно ограничили российские маневры. Текущие потери оккупационной группировки также ограничат операционные возможности, прогнозируют аналитики из вашингтонского "Института изучения войны".

Авдеевка была целью россиян с тех пор, как российские прокси захватили город в 2014 году, а затем утратили над ним контроль.

Волонтеры переносят тело гражданского жителя, лежавшего возле его дома

"В лучшем случае у нас полдня тишины. Но это наступление было самым ожесточенным с начала войны", — сказал бывший украинский законодатель, который сейчас служит в рядах 109-й Бригады территориальной обороны. Подразделение дислоцировано возле его родного города.

Из соображений безопасности, как и большинство военнослужащих, он назвал только свой позывной — Депутат.

Несмотря на то, что Силы обороны потеряли прилегающую территорию, не подпускать россиян к главной дороге и ж/д-линии вдоль передовой все же удается.

Украинский солдат в окопе под Авдеевкой

По оценкам командира спецподразделения МВД города с позывным Лютый, из 36 тысяч довоенного населения осталось не больше тысячи. Он жалуется на то, что оставшиеся гражданские подвергают опасности и себя, и военнослужащих.

Украинские разведгруппы отмечали, что ВС РФ наращивали силы под Авдеевкой за несколько недель до 10 октября. Об этом сказал Балу — командир подразделения БПЛА.

"Скапливался военный транспорт и бронетехника. Много было и гражданских автомобилей, было похоже, что на них приезжало командование", — сказал украинский военный, по оценкам которого было около трех бригад.

ВС РФ действовали предсказуемо, объяснили солдаты ВСУ. Вначале были артиллерийские обстрелы и бомбардировка с воздуха, затем пошли колонны бронетехники. Они были достаточно подготовлены, т.к. впереди шла разминирующая техника, чтобы очистить путь. За ними последовали группы бронетехники с пехотой.

Но благодаря дронам ВСУ заметили приближающегося противника и начали обстрелы на подходе.

Оператор дрона из 109-й бригады

ВС РФ попытались взять Авдеевку в клещи, с прошлого года постепенно накапливались силы. Во время недавнего наступления они попытались отрезать украинскую группировку войск. Атаковали с юго-запада, другие силы наступали на село Северное, от которого в Авдеевку ведет небольшая дорога.

Затем прорвали украинские позиции на северо-западе и приблизились к террикону.

В первые день бои были настолько интенсивными, что у 110-й отдельной механизированной бригады закончились дроны, помогла 109-я бригада.

Операторы дронов — Бумер и Грек — атаковали войска россиян, сидя в бункере на краю передовой. Еще один боец прикреплял взрывчатку и запускал дроны в воздух.

"Мы их отбросили, но за ночь они прислали новых солдат. Убили столько, что сбились со счета", — подразделение БПЛА просило волонтеров прислать дроны.

На третий день наступления, 12 октября, украинские защитники стали замечать, что россияне отступают.

На экранах — кадры разведки, снявшей российскую военную технику под Авдеевкой

После трех дней ожесточенных боестолкновений было затишье. Операторы дронов проводили зачистку передовой.

19 октября наступление началось снова. Россияне пытаются штурмовать окопы ВСУ, которые, в свою очередь, отвечают контратаками. Но значительная часть битвы за Авдеевку происходит удаленно из бункеров и скрытых позиций.

В укрепленном подземном бункере командиры солдаты 59-й мотопехотной бригады отслеживают происходящее на экранах.

Даже несмотря на то, что операции считаются успешными, бойцы ВСУ не недооценивают силу ВС РФ.

Тело солдата, считавшегося украинским, позже идентифицировали как россиянина

Командующий батальоном из 59-й бригады показал видео российской пусковой установки с термобарическими боеприпасами на подходе к селу 19 октября. Украинцы уничтожили оружие, которое могло нанести значительный урон обороне и моральному духу.

Командующий разведподразделением с позывным Бардак признает, что под масштабным натиском россиян Украина может потерять Авдеевку, как это было с Бахмутом.

"Это возможно, если у нас не будет личного состава и боеприпасов", — сказал он.

Слова его командира с позывным Кондор были более духоподъемными. Он объяснил, что у россиян были некоторые успехи при громадных потерях.

"Они захватили некоторую территорию, но очень небольшую, потеряли возможности для наступления. Если бы эти тактики оказались успешными, мы бы с вами здесь не беседовали", — сказал военнослужащий.

Напомним, что накануне, 30 октября, сообщалось, что спецназовцы СБУ уничтожили FPV-дроном российский "Солнцепек".

Также сообщалось о том, почему ВС РФ будет сложнее взять коксохим, чем Азовсталь.