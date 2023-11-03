"Манипулирует": историк объяснил заявление Медведева о "непобедимости ядерной державы" (видео)

Никогда в мире государства, обладающие соответствующим арсеналом, не воевали между собой, а поражения терпели во время нападений на меньшие страны.

Заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев манипулирует, когда говорит о том, что ядерная страна не может проиграть. В эфире YouTube-канала Фокус кандидат исторических наук, ведущий и соавтор YouTube-канала "Історія Без Міфів" Владлен Мараев объяснил заявления представителей Кремля.

Специалист предположил, что в таких словах можно фактически услышать угрозы применения ядерного оружия. Никогда в мире государства, обладающие соответствующим арсеналом, не воевали между собой.

"Врет и манипулирует", — оценил специалист заявление Медведева.

Единственный случай применения этого оружия был против Японии. Страны, которые обладают ядерным оружием, войны проигрывали. Владлен Мараев вспомнил, как СССР проиграл войну в Афганистане. Более девяти лет советской оккупации завершились для Москвы поражением и значительными потерями.

"Говорить о том, что кто-то ее проиграл или выиграл — абсолютно невозможно", — заявил историк.

Проиграл Советский Союз и конфликт с Китаем в районе полуострова Даманский. Это произошло в 1969 году. Уже в 90-х годах Россия проиграла Первую Чеченскую войну.

Также Владлен Мараев вспомнил и поражение США во Вьетнаме. Тогда ряд факторов заставили американские войска покинуть эту страну.

Напомним, 10 сентября Медведев сделал новое заявление, чтобы запугать США ядерной войной. По словам экс-президента РФ, из-за того, что США передают оружие своим союзникам по своему усмотрению, у кого-то из руководителей ядерных стран "сдадут нервы" и он использует оружие массового поражения. Бывший президент РФ прибегнул к логическим изысканиям и возмутился тем, что Вашингтону разрешено поставлять оружие тем, кому он посчитает нужным, а вот союзники Москвы получают от Штатов угрозы, когда хотят сделать то же самое.