Приведет к ее дезинтеграции: эксперт рассказал, о внутренней ситуации в России (видео)

По мнению эксперта, на сегодня Россия является "империей старого образца", которая рано или поздно распадется на ряд национальных государств.

На сегодня внутренняя ситуация в России не сильно похожа на ситуацию в 1917 году. Впрочем ее многонациональность неизбежно приведет к распаду на ряд других государств. Такое мнение высказал кандидат исторических наук, ведущий и соавтором YouTube-канала "История Без Мифов" Владлен Мараев в эфире YouTube-канала Фокус.

"Пока бы не сказал, что ситуация очень похожа, поскольку в 1917 году продолжалась полномасштабная мировая война. Сейчас полномасштабной мировой войны нет, происходит российско-украинская война в которой Россия очень серьезно вовлечена", — рассказал Мараев.

Впрочем эксперт отмечает, что несмотря на серьезность намерений России в этой войне, она не привлекла миллионы военнослужащих и не перевела всю свою экономику на военные рельсы.

Мараев пояснил, сходство ситуации может быть в том смысле, что Россия как и Российская империя в 1917 году является очень многонациональным государством, то есть является "империей старого образца". В частности, она населена разными народами, которые исповедуют разные вероисповедания и общаются на разных языках.

"Неизбежно рано или поздно это должно привести к ее дезинтеграции на ряд национальных государств, или отделение части национальных государств от этой империи", — сказал кандидат исторических наук Владлен Мараев.

Напомним, в начале сентября американский футуролог рассказывал, что Россия может распасться в случае дискредитации центра власти. По его мнению, вероятно этот процесс уже пошел, а Владимир Путин уже подорвал свою власть.

Также ранее СМИ писали, что российский президент опасается своего приближенного окружения, которое может восстать против него. В частности, большинство его окружения не удовлетворены развитием событий в Украине.