Встреча Байдена и Си Цзиньпиня: политолог объяснил, повлияет ли это на войну в Украине (видео)

По мнению политолога Евгения Магды, слишком упрощенно считать, что Джо Байден предложит Си Цзиньпиню надавить на Владимира Путина, чтобы он прекратил войну в Украине.

Во время встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпиня в ноябре этого года, вероятно, лидеры стран будут говорить о мировой матрице международных отношений. Такое мнение 3 ноября высказал директор Института мировой политики Евгений Магда в интервью Фокусу.

По словам политолога, США и Китай сегодня представляют два лагеря в многополярном мире.

"Я думаю, что многие страны не захотят биполярности, но для Китая, например, биполярность — это признак собственного влияния. Для Соединенных Штатов биполярность — это привычный процесс, поэтому собственно Джейк Салливан, советник по вопросам национальной безопасности США, отметил, что именно Китай является соперником на ближайшее десятилетие", — пояснил Магда.

По его мнению, Украина на это смотрит сквозь призму российско-украинской войны.

"Но Соединенные Штаты эту ситуацию воспринимают, прежде всего, через собственную разведывательную информацию, собственные национальные интересы и они видят не только стремление России захватить Украину, уничтожить ее независимость, но и стремление Китая быть более активным в Азиатско-Тихоокеанском регионе, более активно влиять на страны Африки. Они это воспринимают в более широком контексте. Поэтому есть о чем говорить, есть на что обращать внимание и есть вопросы, которые нужно рассматривать", — отметил Евгений Магда.

Он отметил, что большой вес имеет то, что товарооборот между США и Китаем приближается к триллиону долларов США, поэтому это фактор значительный и существенный для обоих государств.

"Отказаться от экономических отношений со своим таким заклятым другом, причем глобального масштаба, и Китаю, и Соединенным Штатам будет достаточно сложно. Но Китаю будет труднее, потому что его экономика экспортоориентирована", — сказал Магда.

По его словам, будет слишком упрощенно считать, что Байден запропунує Си нажать на Путина, чтобы он прекратил войну в Украине.

"Это немного не так работает. Но можно говорить о том, что будут уменьшены шансы, что Китай будет помогать боеприпасами России, помогать любыми товарами двойного назначения. Это — то, к чему США стремятся", отметил политолог.

Ранее, 2 ноября, сообщалось, что Китай и США проведут переговоры о контроле над ядерным оружием. Встреча состоится на фоне выхода РФ из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. По информации журналистов, администрация Байдена стремится предотвратить дестабилизирующую трехстороннюю гонку вооружений с Пекином и Москвой.