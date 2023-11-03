Китайские корабли приведены в состояние повышенной боевой готовности: в чем причина

Два корабля военно-морских сил США и Канады накануне вошли в Тайваньский пролив. В ответ китайские военачальники заявили, что такие действия США и их союзников являются "публичной шумихой".

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Китайские военные 2 ноября заявили, что боевые корабли Народно-освободительной армии Китая (НОАК) находятся в состоянии постоянной повышенной боевой готовности. Такая мера была применена после того, как американские и канадские военные корабли прошли через Тайваньский пролив, что стало их вторым совместным проходом за последние два месяца. Об этом сообщает The Defence Post.

Эсминец USS Rafael Peralta класса Arleigh Burke и фрегат HMCS Ottawa класса Halifax Королевских ВМС Канады совершили в среду, 1 ноября, транзитный проход через Тайваньский пролив. В ответ на представителя командования НОАК Ши И заявил, что за кораблями внимательно следила китайская сторона, а сам проход кораблей США и Канады назвал "публичной шумихой".

"Войска в зоне военных действий находятся в состоянии постоянной повышенной боеготовности и будут решительно защищать национальный суверенитет и безопасность, а также мир и стабильность в регионе", — заявил полковник.

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Авторы публикации отмечают, что первый проход кораблей США и Канады через узкий водный путь, разделяющий Тайвань и материковый Китай, состоялся 9 сентября. Таким образом Штаты и их союзники несмотря на недовольство Пекина увеличили число пересечений военными кораблями Тайваньского пролива и спорного Южно-Китайского моря в целях обеспечения "свободы навигации", подчеркивая наличия в этих водах международных путей.

В свою очередь военные Тайваня 2 ноября сообщили, что в районе острова неустановленное количество китайских военных самолетов, 20 из которых пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в его центральную, северную и юго-западную опознавательные зоны ПВО.

Ранее сообщалось, что 17 сентября военные Тайваня зафиксировали рекордно большое количество китайских самолетов и кораблей вокруг острова. По данным Минобороны, всего было насчитано 103 боевых самолетов и 9 кораблей НОАК недалеко от острова.