Китайські кораблі приведені в стан підвищеної бойової готовності: у чому причина

Два кораблі військово-морських сил США і Канади напередодні увійшли в Тайванську протоку. У відповідь китайські воєначальники заявили, що такі дії США та їхніх союзників є "публічним галасом".

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Китайські військові 2 листопада заявили, що бойові кораблі Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) перебувають у стані постійної підвищеної бойової готовності. Такий захід було застосовано після того, як американські та канадські військові кораблі пройшли через Тайванську протоку, що стало їхнім другим спільним проходом за останні два місяці. Про це повідомляє The Defence Post.

Есмінець USS Rafael Peralta класу Arleigh Burke і фрегат HMCS Ottawa класу Halifax Королівських ВМС Канади здійснили в середу, 1 листопада, транзитний прохід через Тайванську протоку. У відповідь на представника командування НВАК Ши І заявив, що за кораблями уважно стежила китайська сторона, а сам прохід кораблів США і Канади назвав "публічним галасом".

"Війська в зоні воєнних дій перебувають у стані постійної підвищеної боєготовності і будуть рішуче захищати національний суверенітет і безпеку, а також мир і стабільність у регіоні", — заявив полковник.

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Автори публікації зазначають, що перший прохід кораблів США і Канади через вузький водний шлях, що розділяє Тайвань і материковий Китай, відбувся 9 вересня. Таким чином Штати та їхні союзники попри невдоволення Пекіна збільшили кількість перетинів військовими кораблями Тайванської протоки й спірного Південнокитайського моря з метою забезпечення "свободи навігації", підкреслюючи наявність у цих водах міжнародних шляхів.

Своєю чергою військові Тайваню 2 листопада повідомили, що в районі острова невстановлена кількість китайських військових літаків, 20 з яких перетнули серединну лінію Тайванської протоки і увійшли в її центральну, північну і південно-західну розпізнавальні зони ППО.

Раніше повідомлялося, що 17 вересня військові Тайваню зафіксували рекордно велику кількість китайських літаків і кораблів навколо острова. За даними Міноборони, загалом було нараховано 103 бойові літаки і 9 кораблів НВАК недалеко від острова.