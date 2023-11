Потрійний союз проти Китаю: Як подружити Манілу, Токіо і Вашингтон

Японія через свою історію схильна поступатися США в питаннях зовнішньої політики, Штати, своєю чергою, мають складні стосунки з Філпінами. Тож у тристоронніх відносинах є труднощі. Вирішення проблем пропонує Раян Ешлі — офіцер розвідки ВПС США з великим досвідом роботи у Східній Азії та Японії.

В умовах зростання геополітичної напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні тристороння американо-японо-філіппінська система безпеки незабаром перетвориться на ключовий оборонний механізм. Вона вже привернула широку увагу і викликала позитивні відгуки у Вашингтоні і Токіо, особливо після першої зустрічі радників з національної безпеки, що відбулася в червні, і перших в історії тристоронніх навчань берегової охорони. Лідери обох сторін Тихого океану заявили про своє бажання, щоб це угруповання відігравало провідну роль у забезпеченні безпеки в Східно-Китайському і Південно-Китайському морях, об'єднуючи зусилля з протидії агресивній і неправомірній поведінці Китаю.

Фокус переклав статтю Раяна Ешлі про те, який існує дисбаланс у відносинах між Сполученими Штатами, Японією і Філіппінами на тлі зростаючої загрози Китаю.

Однак із розвитком цієї тристоронньої структури у впевненості Маніли з'являються ледь помітні тріщини. Хоча багато з цих проблем ще не знайшли відображення в поточних звітах та аналізі американо-японо-філіппінського тристороннього співробітництва, мої польові дослідження, проведені влітку минулого року, виявили кілька моментів, що викликають невдоволення філіппінських керівників оборонних відомств та аналітиків з приводу цієї угоди. Зокрема, в Манілі зростає занепокоєння з приводу здатності країни підтримувати незалежні відносини з Китаєм і дотримуватися власної стратегії, схильності Токіо не погоджуватися з Вашингтоном в ухваленні рішень з питань безпеки, а також ненавмисного ослаблення двосторонніх японо-філіппінських зв'язків у галузі безпеки в результаті зміцнення тристоронніх відносин.

Генерали США, Японії та Філіппін, Японія, 11 грудня 2022 року

Збалансована тристороння американсько-японо-філіппінська співпраця в галузі безпеки здатна розв'язати проблеми колективної безпеки у Східно-Китайському та Південно-Китайському морях, а також спрямувати потужний сигнал стримування Китаю проти будь-яких потенційних амбіцій на Тайвані. Тому важливо правильно підібрати баланс. Нерівноцінні тристоронні відносини можуть не тільки не зміцнити колективну регіональну безпеку, а й послабити її. Скорочення явного трансакціонізму, посилення ролі Японії та усвідомлення значущості тристоронніх відносин за межами Тайваню дасть змогу всім трьом країнам забезпечити ефективне розв'язання завдань, що стоять перед Індо-Тихоокеанським регіоном.

Старі та нові проблеми

Скарги на надмірно владний і ненадійний Вашингтон не нові для Маніли. Протягом десятиліть взаємна довіра в американо-філіппінському оборонному союзі то слабшала, то посилювалася. За відносними піками, такими як підписання 2014 року угоди про розширене оборонне співробітництво за президента Беніґно "Нойної" Акіно, часто слідують відносні провали, наприклад, відхід від співпраці зі США в роки правління президента Родріго Дутерте. Сьогодні альянс між Філіппінами і США виглядає міцнішим, ніж будь-коли за останній час. З моменту вступу на посаду в червні 2022 року президент Фердинанд Маркос-молодший приділяє першочергову увагу зміцненню американсько-філіппінських відносин у царині безпеки, про що, мабуть, найкраще свідчить розширення та поновлення в лютому 2023 року заяви про розширену оборонну співпрацю, що надає американським військовим доступ до дев'яти філіппінських військових баз, розташованих у безпосередній близькості до геополітично важливих точок у районі Тайваню та Південно-Китайського моря.

Додатковий доступ до військових баз Філіппін для США

Порівняно з мінливими американсько-філіппінськими відносинами, оборонні зв'язки між Токіо і Манілою були послідовнішими, хоча і менш глибокими. У 2012 році після інциденту на мілині Скарборо у відносинах стався радикальний поворот, який, починаючи з передання Токіо у 2013 році кораблів берегової охорони, поклав початок десятиліттю безперервного зростання. Навіть в епоху правління Дутерте Японія і Філіппіни зміцнювали свої оборонні зв'язки: Японія збільшувала кількість заходів у порти, нарощувала двосторонній потенціал, передавала кораблі та обладнання. У результаті цієї послідовної еволюції сьогодні Маніла стала одним із найнадійніших партнерів у сфері безпеки.

Однак ступінь стурбованості Маніли став очевидним для мене під час польових досліджень у липні-серпні 2023 року, під час яких я провів низку інтерв'ю з чинними та колишніми офіційними представниками оборонного відомства Філіппін. Ці люди були пов'язані з важливими установами, включно з Радою національної безпеки, Міністерством оборони та пов'язаними з урядом аналітичними центрами. Незважаючи на те, що отримані відгуки можуть відображати переважно думки еліти, важливо зазначити, що такі точки зору є критичними для розуміння проблем безпеки, що розвиваються, у тристоронньому американо-японо-філіппінському співробітництві.

Перше побоювання, яке висловлюють керівники філіппінських оборонних відомств і експерти щодо американсько-японсько-філіппінської тристоронньої угоди: вона може обмежити можливості Маніли в управлінні відносинами з Пекіном. Здебільшого ці побоювання пов'язані з тим, що основні мотиви Америки і Японії в розширенні відносин з Філіппінами в галузі безпеки пов'язані з Тайванем. Стратегічне положення найбільшого і найнаселенішого філіппінського острова Лусон, розташованого лише за 250 км від південного узбережжя Тайваню, робить цю країну привабливим партнером і оптимальним місцем для базування в разі виникнення конфлікту. Однак не всі лідери в Манілі готові прийняти концепцію посилення військової присутності на півночі Філіппін, яку підтримують американці та японці.

Безумовно, у Філіппін є важливі та стратегічно значущі причини для глибокого занепокоєння будь-якою спробою Китаю захопити Тайвань, включно з безпекою майже 200 тисяч філіппінських іноземних робітників на острові. З цієї причини деякі політики і керівники оборонних відомств Філіппін регулярно виступають за більш жорстку позицію з цього питання. Проте дискусія про роль Філіппін у війні за Тайвань далека від завершення. У Манілі немає консенсусу, нехай навіть приблизного і неоднозначного, щодо цього питання в тому вигляді, в якому він, очевидно, формується сьогодні у Вашингтоні й навіть Токіо. Найближче до заяви про військову підтримку Тайваню Маніла підійшла 2011 року, коли посол Філіппін у США невизначено сказав, що Маніла може дозволити Вашингтону використовувати бази на своїй території, "якщо це важливо для нас, для нашої безпеки". Сам Маркос ніколи не відходив від нейтральної позиції щодо Тайваню і так описував свої погляди в одному з інтерв'ю: "Я почув одну африканську приказку: коли слони б'ються, єдиний, хто програє, – це трава. У цій ситуації ми – трава. Ми не хочемо бути розтоптаними".

Деякі філіппінські політики просувають ідею про те, що Вашингтон намагається втягнути Манілу в майбутню війну за Тайвань Фото: nikkei.com

Деякі філіппінські політики просувають ідею про те, що Вашингтон намагається втягнути Манілу в майбутню війну за Тайвань. Хоч би яким неправдоподібним це виглядало у Вашингтоні, американським політикам не слід очікувати, що ця підозрілість зникне або перейде в більш однозначну підтримку Тайваню. Натомість США та Японія мають визнати, що Маніла прагне підтримувати складний баланс у своїх зовнішніх відносинах. Занадто жорстке відстоювання конкретної позиції щодо Тайваню може призвести до деформації стратегічного партнерства і поставити під загрозу ширші цілі регіональної безпеки.

Приглушений голос Японії

Друге побоювання ґрунтується на тому, що в Манілі вважають, що Токіо схильний поступатися Вашингтону в питаннях безпеки. Філіппінські керівники оборонних відомств наголосили, що будь-які дискусії в рамках тристороннього партнерства неминуче закінчуються тим, що Японія підтримує американські вподобання, залишаючи Філіппіни на самоті у своїй незгоді. Це може створити стійку динаміку "2+1" на тристоронніх форумах, де Маніла постійно опиняється в меншості.

Таке сприйняття японської улесливості, найімовірніше, є дещо перебільшеним, оскільки Японія часто взаємодіє з партнерами з безпеки в Південно-Східній Азії на незалежній від США основі. Дійсно, як уже говорилося вище, її відносини з Манілою є яскравим тому прикладом. Проте, ця стурбованість має реальне історичне та політичне коріння, яке не можна ігнорувати. Союз Японії зі США, укладений після Другої світової війни, а також складна динаміка її внутрішньої політики, чутливої до питань оборони, призвели до того, що в правлячій Ліберально-демократичній партії вже давно спостерігається тенденція до відповідності американським вподобанням з питань безпеки. При цьому японські політики часто використовують концепцію Gaiatsu, або "зовнішнього тиску", як виправдання для проведення суперечливих реформ або дій у сфері безпеки, як, наприклад, у випадку з розгортанням Сил самооборони Японії в Іраку 2004 року.

З погляду Філіппін, схильність Токіо до покірності може призвести до того, що тристороннє партнерство з Японією і США здаватиметься ще більш американізованим, ніж двосторонні відносини з Вашингтоном Фото: Getty Images

Таким чином, з погляду Філіппін, схильність Токіо до покірності може призвести до того, що тристороннє партнерство з Японією і США здаватиметься ще більш американізованим, ніж двосторонні відносини з Вашингтоном. У результаті в міру поглиблення тристоронніх зв'язків зростаючий збіг цілей Вашингтона і Токіо в галузі безпеки може видатися Манілі радше стримувальним, ніж обнадійливим фактором.

Проміняти двосторонні відносини на тристоронні?

Нарешті, інтерв'ю з кількома керівниками оборонних відомств і експертами в Манілі виявили явне невдоволення можливістю, що розширення американо-японо-філіппінських тристоронніх відносин може відбутися коштом високопріоритетних двосторонніх оборонних відносин із самою Японією. Філіппінсько-японські двосторонні відносини є дуже важливими для керівництва Маніли, яке, прагнучи тісніших оборонних стосунків із Вашингтоном, водночас хоче диверсифікувати своїх безпекових партнерів. Так, одним із мотивів для поглиблення філіппінсько-японських оборонних стосунків став інцидент на мілині Скарборо 2012 року, який і досі пригадують у Манілі як момент ненадійності США. Хоча наслідки цього інциденту привели до поглиблення двосторонніх безпекових зв'язків між Філіппінами та США, Маніла також відреагувала на втрату мілини Скарборо проєктом розширення оборонних відносин із Токіо.

Відносини з Японією у сфері безпеки привабливі для Маніли саме тим, що дають можливість тісніше співпрацювати зі стратегічно близьким союзником США, не ризикуючи отримати відсіч з боку Пекіна

Не можна сказати, що внаслідок прогресу в тристоронніх відносинах філіппінсько-японська двостороння безпекова співпраця дійсно сповільнилася. Наприклад, у лютому 2023 року Японія і Філіппіни підписали угоду в галузі оборони, яка передбачає майбутнє двостороннє співробітництво у сфері безпеки, включно з розширенням двосторонніх навчань і наданням військовослужбовцям Сил самооборони Японії ширших прав доступу на Філіппіни. Проте відносини з Японією у сфері безпеки привабливі для Маніли саме тим, що дають можливість тісніше співпрацювати зі стратегічно близьким союзником США, не ризикуючи отримати відсіч з боку Пекіна, який може спровокувати пряму співпрацю з Вашингтоном.

Таким чином, якщо ці двосторонні відносини будуть хоча б частково підпорядковані тристоронній співпраці зі США, Філіппіни втратять одну з головних переваг співпраці з Японією. Крихкий баланс між розвитком безпекових відносин із Токіо та Вашингтоном дає змогу Манілі орієнтуватися у складній геополітиці свого регіону і при цьому мінімізувати ризики. З огляду на часто нестабільний характер американсько-філіппінських відносин у сфері безпеки, пов'язувати їх навіть частково з набагато більш стабільними відносинами з Токіо видається Манілі ризикованим.

Правильне рішення

Як же виглядає оптимальний баланс у тристоронніх відносинах між США, Японією і Філіппінами?

По-перше, лідерам усіх трьох країн слід відмовитися від явного трансакціонізму в тристоронніх відносинах: не повинно створюватися враження, що головним пріоритетом Вашингтона є укладення з Манілою низки угод, які можуть поставити під загрозу свободу її дій. Вашингтон прагне до розширення прав на базування та прольоти, і для США має сенс закріпити деякі офіційні угоди, поки тристоронні відносини перебувають на високому рівні. Однак існує небезпека надмірного акцентування уваги на "паперових" аспектах партнерства на шкоду зміцненню взаємної довіри.

По-друге, Вашингтон має разом із Манілою заохочувати Токіо відігравати помітнішу роль у формуванні динаміки тристоронніх відносин. Японія має високий рівнем довіри на Філіппінах – за даними кількох опитувань, більший, ніж будь-яка інша країна. Якщо у США є побоювання з приводу певних оборонних можливостей або стратегій Філіппін, то видається кращим поступитися частиною лідерства Токіо, а не переходити до підходу, в якому домінують США. Дійсно, експерти в галузі оборони в Манілі часто заявляли, що, хоча їхнє головне бажання полягає в тому, щоб тристоронній союз став більш філіппінським, за відсутності цього можна було б вітати і відносини під проводом Японії.

Японія користується високим рівнем довіри на Філіппінах — за даними кількох опитувань, більше, ніж будь-яка інша країна Фото: AP Photo

Нарешті, всім трьом сторонам було б корисно сфокусувати майбутнє тристороннє співробітництво в галузі безпеки поза потенційним конфліктом навколо Тайваню, наскільки це можливо. Така спрямованість може затулити ширші і, можливо, більш загальні стратегічні цілі, включно зі стримуванням у Південно-Китайському морі, підвищенням потенціалу філіппінських збройних сил і роботою над підвищенням оперативної сумісності тристоронніх збройних сил. Примітно, що тристоронні навчання берегової охорони в червні 2023 року та їхня спрямованість на захист прав місцевих рибалок дістали високу оцінку тих, з ким я розмовляв у Манілі. Просування спільних цілей сприяє зміцненню загальної тристоронньої орієнтації на регіональну безпеку. У результаті, тонко зміщуючи центр уваги з Тайваню, всі три країни можуть, як це не парадоксально, зміцнити свої позиції стримування щодо Тайваню.

Раян Ешлі – офіцер розвідки ВПС США з великим досвідом роботи в Східній Азії та Японії, здобувач докторського ступеня в Школі суспільних відносин імені Ліндона Б. Джонсона при Техаському університеті. Джонсона при Техаському університеті. Він також є викладачем Школи спеціальних операцій ВПС. Раніше він публікував статті з питань безпеки у Східній Азії та міжнародних відносин у журналах War on the Rocks, Nikkei Asia і The Diplomat.

