Тактика залякування: як Китай вибудовує домінацію в Індо-Тихоокеанському регіоні

За останні десятиліття КНР інвестував у свій повітряний та морський флот, а США не надавали потрібної уваги Індо-Тихоокеанському регіону. Тепер Штати повертаються, а Китай стає все брутальнішим.

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Останні місяці Китай робить небезпечні перехоплення у повітрі та на воді літаки та кораблі різних країн. Країнам Азії неможливо ігнорувати поступове зростання Пекіну. Про це повідомляє Forbes.

Китайське керівництво обрало стратегію підтримки, блокування та удару в Південнокитайському морі та західній частині Тихого океану. Питання є особливим викликом для США, стає більш очевидним, що стримування на великих відстанях підриваються апетитом Пекіну до грубої сили та зіткнень обличчям в обличчя. Автор припускає, що попри американські попередження та дипломатію, Китай цілком задоволений підвищенням ставок.

Лише цього тижня китайський винищувач J-11 (ліцензійна версія Су-27) перехопив американський стратегічний бомбардувальник B-52 в міжнародному повітряному просторі. Перед тим китайські бойові кораблі перехоплювали філіппінські в Південнокитайському морі. Здається, Китай на порозі до повернення тактики тарана.

B-52 та китайський J-11

Наразі Китай має всі інструменти для ескалації, бо за останнє десятиліття було створено великий низькотехнологічний морський флот та берегову охорону. В повітрі так само неухильно розширюються китайські апетити. Зараз літаки регулярно порушують повітряний простір інших країн.

США не мали чим відповісти. Серія зіткнень з кораблями, які були протягом останніх 20 років, призвела до того, що Китай відчув безкарність. Повномасштабний відступ Америки від бурхливого узбережжя Азії виявився величезним стратегічним прорахунком і величезним провалом уяви з боку керівників ВМС, стверджує автор. Проте останніми роками США повертаються в регіон, бо і Південна Корея, Тайвань, Вʼєтнам та низка інших країн не готові віддавати ініціативу китайцям.

Нагадаємо, 17 жовтня китайський J-10 агресивно перехопив канадський літак в районі Північної Кореї.

31 серпня китайський винищувач J-16 зухвало перехопив американський літак-розвідник RC-135.