"Давить изнутри": политолог рассказал, как Украина может повлиять на "режим Орбана" (видео)

По словам политолога Владимира Горбача, любые решение Евросоюза, в том числе выделение финансовой помощи Украине, принимается консенсусом, а без голоса Венгрии это невозможно.

Венгрия снова заблокировала транш ЕС в размере 500 млн долларов на военную помощь Украине. Единственным способом исправить эту ситуацию является возможность повлиять и усилить внутреннюю оппозицию против премьера Виктора Орбана. Об этом 5 ноября Фокусу рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии политолог Владимир Горбач.

"Я бы посоветовал в тактическом или дипломатическом плане меньше сетовать на Венгрию, а больше озвучивать это как "правительство Орбана" или "режим Орбана", — отметил эксперт.

Как заявил Горбач, на днях в Венгрии состоялась огромная демонстрация граждан против политики Виктора Орбана по причине его встреч с Путиным в Пекине и критики Запада. Высказывания Орбана были очень критично восприняты венгерской оппозицией.

"Мы очень часто дискутируем, нужно ли поддерживать российскую оппозицию. Очевидно, что нет. Это не принесет требуемый результат. Но вот если нам и нужно поддерживать какую-то оппозицию, то это оппозицию венгерскую против режима Виктора Орбана. И нужно призывать это делать наших партнеров", — объяснил политолог.

По его словам, только влияние на оппозицию Орбана может стать формой давления на премьера и изменить его мнение.

"Нам нужно это озвучивать, потому что это может стать формой давления изнутри на Орбана и его решение блокировать транши ЕС Украине. Но прямых способов влиять на режим Орбана в Украине, к сожалению, нет, потому что он находится в средине Европы и НАТО, а мы находимся снаружи. Каждое решение в ЕС или НАТО будет приниматься консенсусом. А без голоса Орбана это невозможно. Так что нам нужно влиять на выработку решения в самой Венгрии", — добавил Горбач.

Напомним, в 2024 году дефицит государственного бюджета Украины ожидается на уровне 42 миллиардов долларов, который планируют покрыть за счет международных средств. В частности, с 1 января Киев присоединяется к программе Ukrainian Facility от ЕС, предусматривающей финансирование в размере 50 миллиардов долларов на следующие четыре года.

27 октября сообщалось, что премьер Эстонии пыталась переубедить Орбана и Фицо на саммите ЕС. Кая Каллас отметила, что венгерский и словацкий коллеги думают, что будут чувствовать себя в безопасности, если сейчас не поддержать Украину. Альтернативу они предложить не смогли.