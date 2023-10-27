"Может ли Россия победить": премьер Эстонии пыталась переубедить Орбана и Фицо на саммите ЕС

Кая Каллас отметила, что венгерский и словацкий коллеги думают, что будут чувствовать себя в безопасности, если сейчас не поддержать Украину. Альтернативу они предложить не смогли.

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На саммите Европейского союза западные союзники Украины пытались переубедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его словацкого коллегу Роберта Фицо продолжить помогать Киеву. Об этом сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает издание Corriere della Sera 27 октября.

По ее словам, они с коллегами "штурмовали" политиков вопросами о том, что будет, если сейчас позволить России победить и бросить Украину в сложный момент.

"Словакия и Венгрия высказали свое мнение "о финансировании помощи Украине" и, конечно, им задали вопрос: если не помочь Украине, какая альтернатива? Может ли Россия победить? Так что же произойдет дальше? Почему вы думаете, что будете в безопасности тогда, когда мы отдадим Украину, если мы не поддержим ее прямо сейчас?" — говорит Кая Каллас.

Ни на один вопрос, который звучал на саммите Европейского союза, Виктор Орбан и Роберт Фицо так и не смогли ответить. При этом, вероятнее всего, учитывая дальнейшее голосование о выделении средств, их позиция не изменилась.

Согласно данным Politico, премьер-министры Словакии и Венгрии выступили против пакета помощи в размере 50 миллиардов евро для Украины. Виктор Орбан считает, что поддержка давно не работает, а вот Роберт Фицо и вовсе высказал свое опасение по поводу коррупции.

В Брюсселе все еще надеются, что смогут переубедить политиков и совместное решение будет найдено.

Напомним, 26 октября сообщалось, что Роберт Фицо будет выступать против военной помощи Украине и антироссийских санкций. По словам премьер-министра Словакии, властям необходимо задуматься о пополнении запасов собственной армии, а вот Россия якобы с начала войны получила большие территориальные выгоды.