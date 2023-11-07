Исторически сложилось: эксперт назвал причины коррупции в Украине и методы борьбы (видео)

По словам доктора экономических наук Андрея Длигача, никакие органы по борьбе с незаконной деятельностью не помогут, если изначально не понять, почему это происходит.

Вопрос коррупции в Украине стоит очень остро и в некоторых моментах мешает развивать необходимые сферы жизни. Соучредитель Центра экономического восстановления, доктор экономических наук Андрей Длигач в интервью Фокусу рассказал, как решить эту проблему.

По его словам, фраза о том, что коррупция в Украине "исторически сложилась" является правильной. Осталось только разобраться, почему это происходит, ведь при ином сценарии никакая помощь не будет эффективной.

"Американцы пока что не понимают причин. Они борются с последствиями коррупции, помогая нам создавать антикоррупционные институции. Но, на самом деле, это все играет в минус. Во-первых, распространение нарративов про украинскую коррупцию сокращает инвестиции в Украину. Сокращает желание предпринимателей работать с Украиной. Это большой негатив, хотя уровень коррупции в Украине намного ниже, нежели в африканских странах, латиноамериканских", — заявил Андрей Длигач.

Второй аргумент, который назвал эксперт, касался создания колоссального количества таких антикоррупционных органов. Это не решает проблему появления коррупции, а лишь влечет за собой ее удорожание. Увеличиваются риски, соответственно, размер взяток для бизнеса и граждан растет.

Причины коррупции в Украине: ответ эксперта

Андрей Длигач считает, что базовая причина является скорее отражением суперсил украинцев. Общество горизонтально устроенное и ему легче действовать не по правилам, а по связям.

"Это особенность украинского общества, с которой необходимо не бороться, а давать больше возможностей зарабатывать в некоррупционный способ. То есть, экономическая свобода решит этот вопрос автоматические. А с другой стороны, причина в неэффективности самой экономической системы. Слишком много государства в экономике", — продолжает соучредитель Центра экономического восстановления.

Отдельно было отмечено, что существующая налоговая система заставляет влезать в коррупцию даже тот бизнес, который стремится "обеления". Предприниматели не могут работать в условиях блокировки налоговых накладных, когда сотрудники налоговой вмешиваются в деятельность.

"То же самое касается таможенной системы, регуляционной системы, работы государственных предприятий, государственных закупок. Все это должно быть коренным образом изменено. Я надеюсь, что наши западные партнеры поймут наконец причины коррупции и начнут бороться именно с ними", — подытожил Андрей Длигач.

Напомним, 3 октября советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, влияет ли коррупция в Украине на помощь Запада. По его словам, Киев ведет с Западом и экономические переговоры, которые не коррелируются с военной помощью.