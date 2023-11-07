Квоты, бюрократия и волна мигрантов: что ждет Украину после вступления в ЕС

Киев ожидает старт переговоров о вступлении в ЕС. На пути в Евросоюз придется получить согласие всех 27 стран-членов и не поступиться национальными интересами. Фокус разбирался, когда Украину ждут в Евросоюзе и какие препятствия нужно преодолеть.

Украина готовится к старту переговоров о вступлении в Европейский Союз. На этой недели глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликует рекомендации, которые в перспективе станут основой для ключевого решения на саммите национальных лидеров ЕС в декабре. Эксперты считают, что Киеву с большой вероятностью дадут зеленый свет, а начало переговоров станет победой для действующей власти.

И хотя сам процесс с большой вероятностью растянется на годы, говорить о перспективах и вызовах важно уже сегодня.

Место под солнцем

О том, что переговоры о вступлении Украины в ЕС будут сложными и растянутся на годы, говорят не только эксперты, но и представители власти. Так в интервью Фокусу заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко отмечал, что процесс может продлиться несколько лет, а Украина столкнется с серьезным вызовом — как сохранить собственные интересы там, где нужно идти на уступки.

"Мы будем направлять лучшие силы, чтобы ни одна часть национального интереса не пострадало. И нам придется еще разъяснять украинцам, что такое ЕС, куда мы идем, что значит быть гражданам ЕС, потому что это другой уровень требований", — говорил Фокусу Корниенко.

Эксперты считают, что Украину на пути в ЕС ждет немало вызовов. В первую очередь, перестройка экономики. Хотя украинское законодательство, по мнению собеседников Фокуса, во многом синхронизировано с европейским, новая налоговая и таможенная система, а также система кредитно-валютного регулирования станет болезненной темой для отраслей промышленности. В частности, аграрного рынка.

"Это будет вызов для агрохолдинга, фермеров — им придется перестраиваться, будут убытки. Известно, что украинский агросектор ориентируется на Ближний восток, Саудовскую Аравию, Китай. Если ЕС ужесточат торговую политику в отношении Китая, как это сделали США, Украину ждет потеря сильного рынка", — рассуждает в беседе с Фокусом политический аналитик Олег Постернак.

Также непросто будет высокотехнологическим отраслям, считает политолог Игорь Рейтерович. Специалистам придется выбивать себе место под солнцем, так как рынок давно поделен между европейскими компаниями, согласно квотам.

"Многим отраслям сложно будет объяснить, за счет каких стимулов они смогут работать на европейском рынке", — отмечает эксперт.

В целом, для свободолюбивых в политическом смысле украинцев, перспектива влияния Брюсселя на внутренние процессы страны может восприниматься остро. Даже в странах ЕС определенную долю поддержки на выборах все чаще получают, так называемые, евроскептики, а "диктатура Брюсселя" — является ключевой темой для ряда политических сил. Яркий тому пример — польская партия "Право и Справедливость", не один год эксплуатирующая эту тему.

Противоречия в украинском сообществе могут вызвать и некоторые социальные темы, актуальные для ЕС. Например, вопросы гендерной идентичности и плюрализма, однополые союзы, миграционная политика.

"Если власти будут отстаивать свои позиции, как это делали [президент Польши Анжей] Дуда или тот же [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан в свое время — несмотря на популизм, они защищали культурную и политическую идентичность своих стран. Это не значит, что их путь правильный. Но этот путь поддерживает часть населения. И для Украины он может оказаться также актуальным", — говорит Постернак.

Переговоры продлятся не менее трех лет

Для старта переговоров Киев должен выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии. В частности, реформировать судебную и правоохранительную системы, принять законодательство о нацменьшинствах, снизить степень влияния олигархов, усилить борьбу с коррупцией. Эксперты считают, что полностью реализовать удалось четыре рекомендации из семи. Однако глава ЕК уже успела похвалить прогресс Украины и выразила уверенность, что вскоре Киеву удастся завершить оставшиеся шаги, связанные с борьбой с коррупцией и защитой прав меньшинств.

Старт переговоров будет победой для власти, так как у них получилось то, что не удалось другим, достичь существенного прорыва в вопросе евроинтеграции, о чем Украина мечтала многие годы, считают эксперты.

"Думаю, вместе со стартом переговоров, власти организуют референдум о вступлении Украины в ЕС, чтобы продемонстрировать Европе единство позиции украинского народа. Это будет весомый аргумент, если какие-то страны поставят членство Украины в ЕС под сомнение", — говорит Постернак.

По словам Рейтеровича, контраргументы западных партнеров Украины стандартные: структурные реформы, устаревший тип экономики. Эксперт отмечает, что ЕС надо "переварить" территорию Украины, которая требует больших вложений, так как у некоторых представителей в Европарламенте возникают опасения — а хватит ли денег. Однако финансовая поддержка Украины, по мнению Рейтеровича, лежит в интересах ЕС. Ведь деньги пойдут на создание поля для инвестиций для европейских компаний, которые смогут в перспективе заработать.

"Украина это большой рынок с высокой покупательной способностью и квалифицированной рабочей силой, где можно реализовать экономические инициативы, поставленные на паузу, в связи с политикой квот внутри Евросоюза", — добавляет эксперт.

В процессе переговоров о членстве Украины в ЕС, Киеву нужно получить согласие всех 27 стран-членов ЕС. Проблемы, по мнению экспертов, могут традиционно возникнуть с Венгрией, которая неустанно педалирует тему нацменьшинства, а также с Польшей, относительно квот на сельское хозяйство.

"Если на момент вступления Украины в ЕС в Венгрии премьер-министром будет Виктор Орбан, это осложнит процесс. Сейчас в Европарламенте не могут ратифицировать даже соглашение о вступлении Швеции в НАТО, поэтому гарантий, что Венгрия нас пропустит — нет. Польша тоже может вести себя подобным образом. Так что все зависит от того, кто будет у власти в странах ЕС", — добавляет Постернак.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила прогресс Украины относительно выполнения рекомендаций, необходимых для старта переговоров о вступлении в ЕС Фото: УНИАН

По оптимистическим прогнозам, процесс евроинтеграции может занять не менее трех лет после завершения войны. В пессимистическом — десятилетия.

"Есть страны, которые многие годы ведут переговоры. Но у нас есть фактор России на границе, мы страна в центре Европы, так что для нас будет средний вариант — не менее трех лет", — говорит Рейтерович.

Постернак отмечает, что даже если членство Украины в Евросоюзе — далекая перспектива, сам факт евроинтеграции положительно влияет на политическое и экономическое устройство и позволяет держаться светлой стороны и "не скатиться в пучину авторитаризма и экономической деградации, в который оказалась РФ, подвергая своим имперским амбициям огромную массу россиян, оказавшись неспособными заметить власть в Москве", рассуждает эксперт.

Помощь Евросоюза на восстановление Украины в послевоенный период страны могут одобрить в процессе переговоров. А после завершения войны, по мнению экспертов, взаимодействия европейского и украинского рынка только усилятся.

Ранее Фокус подробно разбирал, почему Венгрия продолжает блокировать помощь Евросоюза Украине, не упуская возможности манипулировать правом вето в Совете ЕС.

Фокус также писал, какие условия, по информации СМИ, Украина не выполнила для вступления в ЕС.