ВСУ перекинули бронетехнику и батальон на левый берег Херсонской области: почему это важно

Морская пехота ВСУ заставила россиян оставить некоторые участки на левом берегу Днепра. Успехи со временем увеличиваются: дошло до переброски тяжелых БМП и пехотного батальона. Фокус выяснял, насколько реально в ближайшее время освободить новые территории на юге.

Украинские войска, предположительно, готовят военную операцию на левом берегу Днепра в Херсонской области. Туда перебросили бронетехнику и легкий пехотный батальон, сообщил американский Институт изучения войны.

Специалисты приводят в качестве доказательств фотографии гусеничного десантного транспорта ВСУ, перевозящего боевую машину пехоты (БМП) к селу Крынки. Населенный пункт расположен в 30 километрах к северо-востоку от Херсона.

Снимок гусеничного десантного транспорта распространили российские военкоры

В этот же район доставили несколько бронетранспортеров. Около 300 украинских военных удерживают позиции в центре села. Боевые действия ведутся также вблизи Поймы, Песчановки и Подстепного. Оккупанты безуспешно перекрывают Днепр, но ВСУ удается перебрасывать личный состав, отмечают аналитики.

Команда DeepState на основе открытых данных подтверждает успехи украинцев. Корпус морской пехоты начал операцию на левом берегу Днепра 14 октября с высадки в нескольких местах. Враг знал о планах, но все равно отступил: часть российского гарнизона из села Крынки бежала до трассы T2206, замечают экcперты.

Морская пехота ВСУ начала операцию по высадке на левый берег Днепра 14 октября. Карта DeepState

ВСУ не удалось удержать достижения у выступа в глубине села Подстепного. Противник бил дронами, артиллерией и системой ТОС "Солнцепек", отмечает DeepState.

Украинский Генштаб не стал освещать подробно ход боев и успехи ВСУ на левом берегу Херсонской области. Украинские воины ведут контрбатарейную борьбу и наносят огненное поражение по тылам противника, говорится в военной сводке.

Плацдарм для наступления. Зачем ВСУ перебрасывают бронетехнику

Тяжелая бронетехника явно не предназначена для диверсионных рейдов — такие вылазки совершают небольшие группы солдат. Успехи в переброске тяжелых БМП говорят о преодолении сложных препятствий и дополнительных потерях ВС РФ, рассказал Фокусу ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"ВСУ задействовали военно-инженерную технику от западных партнеров. Не стоит забывать о мостоукладчиках и средствах преодоления водных преград, которые мы получаем. Все ведь говорят о танках, ракетах и ПВО", – замечает Гетьман.

Тяжелую артиллерию перекидывать на левый берег Днепра рано. Сначала нужно очистить пространство для артдуэлей. Расширяя серую зону во временно оккупированной части Херсонской области, ВСУ отодвигают российские войска от Херсона, чтобы город не обстреливали из артиллерии. Параллельно открываются пути продвижения к Крыму, считает военный.

Сколько сил и средств нужно ВСУ для деоккупации левого берега?

Масштабное продвижение ВСУ в Херсонской области требует большого объема военных ресурсов. Нужна дальнобойная артиллерия, боеприпасы, инженерная техника для разрушения фортификационных сооружений ВС РФ и средства наведения понтонных переправ.

Прежде всего потребуются передовые системы ПВО для защиты от авиации россиян, говорит Фокусу полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Батальон не сможет вступить в полноценные бои. Контрнаступление и деоккупацию правобережной Херсонской области проводили три полноценные пехотные бригады ВСУ при поддержке еще двух артиллерийских бригад", — подчеркивает он.

Очевидно, что ситуация на юге Херсонской области динамичная. Россияне нервничают — это доказывается переброской подразделений 7-й десантно-штурмовой дивизии ВС России, действовавших около Работино. Украинские силы, по оценкам Селезнева, продолжат обстрелы войск РФ с правого берега Днепра.

Захватчики уделяли мало времени южному направлению, рассчитывая на неспособность ВСУ форсировать Днепр. Теперь оккупанты осознали, с какими рисками скоро столкнутся и спешно строят фортификационные сооружения южнее реки Конка, заключил полковник запаса.

Фокус ранее писал о продвижении ВСУ на трех участках на Херсонском направлении. Украинские военные увеличили зону контроля в районе Антоновского моста.

Украинская военная разведка фиксировала минирование российскими военными объектов критической инфраструктуры на временно оккупированной территории Херсонской области. Обычно противник проводит такие действия перед уходом из территории.