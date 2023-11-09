В погоне за лазером. Запуск снаряда "Краснополь" увеличит потери ВС РФ: в чем минусы боеприпаса

Улучшенный боеприпас создавали для поражения американских и французских артустановок. На практике россияне рискуют понести дополнительные потери из-за его сложной системы наведения. Фокус разбирался, действительно ли так уникален снаряд "Краснополь" и есть ли у ВСУ лучшие аналоги.

Российские военные начали применять в Украине модернизированный 152-миллиметровый управляемый снаряд "Краснополь". Экспортная версия снаряда "Краснополь-М2" имеет калибр 155 мм.

Снаряд якобы с повышенной точностью поражает цели на расстоянии до 25 километров при соблюдении всех условий применения, заявил разработчик боеприпаса, холдинг "Высокоточные комплексы" из структуры "Ростеха".

Улучшенный "Краснополь", по заверению российских инженеров, оснащен собственным двигателем, а процент поражения целей увеличился до 90%. Его можно выпускать из самоходных гаубиц "Мста-С", "Мста-СМ" и "Коалиция-СВ".

Российские военные эксперты полагают, что в отличие от западных боеприпасов таких же калибров, "Краснополь" показал себя на фронте "в совершенном виде". Артиллеристы корректировали его в полете на движущиеся объекты.

"Нынешние доработки идут с учетом "СВО". Этот опыт был очень быстро внедрен, что говорит о больших модернизационных заделах снаряда "Краснополь". Доработка боеприпаса улучшает и поднимает его эффективность и их очень ждут (оккупанты на фронте, – ред.)", — утверждают пропагандисты.

Для чего на самом деле подойдет "Краснополь"

Система лазерного наведения снаряда "Краснополь" может сыграть злую шутку с российскими военными. Беспилотнику или разведчику нужно близко подойти к вражеской технике и подсветить ее лазером и тогда снаряд попадет.

"Принципиальный недостаток боеприпаса "Краснополь" — это постоянная потребность в корректировке", — объясняет Фокусу военный эксперт Павел Нарожный.

"Краснополь" создавали с целью ликвидации американских и французских артустановок Фото: RT

Выглядит процесс наведения примерно так: разведчик подбирается к цели и светит на нее лазером. Или другой вариант — запускается беспилотник "Орлан" и корректирует снаряд.

РосСМИ пишут, что модернизированный "Краснополь" создавали для стрельбы по американским артустановкам M777 и французским Caesar за линией соприкосновения. Задача по уничтожению западной техники тяжелая, ведь современные пушки оснащены детекторами. Военные ВСУ сразу услышат сигнал оповещения об опасности при подсветке лазером, говорит Нарожный.

Перед наведением лазера группа артиллерийской разведки должна обнаружить цель. После этого надо развернуть и настроить аппаратуру, выставить правильно луч, наладить связь с артиллеристами и передать все команды для выстрела, добавляет полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник.

"Подход на такое близкое расстояние к позициям ВСУ будет реальной проблемой. Гораздо проще запрограммировать боеприпас на цель, как это делается в случае выстрела снаряда Excalibur из пушки M777", — комментирует Фокусу специалист.

Россияне расхваливают снаряд больше для поднятия боевого духа захватчиков. На практике "Краснополь" подойдет в противостоянии со слабым противником, у которого нет ни аэроразведки, ни средств РЭБ.

"Условно стрелять по горам в Чечне или бункерам", — заключил эксперт.

"Краснополь" и Excalibur: что лучше и функциональнее

Управляемый снаряд "Краснополь" гораздо дороже обычного артиллерийского и главным его конкурентом считают 155-миллиметровый снаряд Excalibur.

По оценкам Павла Нарожного, в РФ не наладили массовый выпуск улучшенного снаряда "Краснополь", их производственный предел — до 100 штук. А вот Запад выпускает Excalibur в большом объеме, поэтому ВСУ в контрбатарейной борьбе часто имеют преимущества.

По словам эксперта, Excalibur взрывается над целью благодаря установленному радару. Энергия взрыва и разлет осколков направляется прямо в цель.

"Западный снаряд Excalibur летит по GPS-сигналу, но его подавляют российские РЭБ. У машин Himars и снарядов к ней таких проблем нет, потому что кроме GPS в них установлена инерциальная система корректировки", — отмечает Нарожный.

Напомним, воздушно-десантные войска РФ имеют до 130 единиц гаубиц "Гвоздика" и до 140 гаубиц Д-30. Северная Корея может отправить России более 500 000 боеприпасов к этим установкам.

Фокус ранее писал об экономии артиллерийских боеприпасов оккупантами на Бахмутском направлении. Снаряды часто заменяют дронами-камикадзе.