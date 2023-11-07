"Максимально экономят": ВС РФ под Бахмутом начали применять БПЛА вместо артснарядов (видео)

По словам пресс-офицера 3-й ОШБр Александра Бородина, противник сделал ставку на дроны-камикадзе, ведь осознает весомость этого вооружения на войне.

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Российские оккупанты на Бахмутском направлении начали экономить артиллерийские боеприпасы, но при этом более активно используют другое вооружение. Об этом заявил пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире телеканала "Эспрессо" 7 ноября.

По его словам, сейчас фиксируется активное использование на фронте дронов-камикадзе, которых у россиян колоссальное количество.

"Сейчас они пересмотрели подходы к поражению нашей контрбатарейной борьбы. В целом они ставят на дроны-камикадзе — это ощутимо. С одной стороны у них, наверное, нет уже возможности так бить по квадратам, как раньше, артиллерией имеется в виду. То есть за невозможностью хорошей разведки они не знали, где точно находятся наши позиции, они просто забивали весь квадрат", — заявил Александр Бородин.

Отдельно было отмечено, что у ВС РФ есть много средств радиоэлектронной борьбы, которые также активно применяются на фронте.

Производство БПЛА, вероятнее всего, противник поставил на поток и это весомая ставка, ведь этот вид вооружения отыгрывает весомую роль на войне.

"Технику они максимально начинают экономить. Здесь они максимально минимизируют ее участие. Это в отношении пехоты. А что касается дронов, то ощутимо, что поставлено на поток производство государства, то есть их достаточно много", — заявил Александр Бородин.

Напомним, 31 октября сообщалось, что украинские военные продвинулись возле Бахмута. Украинские военные достигли успехов на северо-восток от Курдюмовки, что в 10 километрах к юго-западу от Бахмута. Силы обороны продолжают наступление на юге от города и наносят потери врагу, рассказали в Институте изучения войны.