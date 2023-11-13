Европа боится дешевой рабочей силы и товаров: противоречия Украины и ЕС обострятся

Польские водители последовали примеру аграриев и обвинили в обвале рынка перевозок украинских коллег. Экономическая блокада Украины Евросоюзом усиливается и такие примеры могут быть лишь началом. Фокус выяснял, на каких рынках Европа боится конкуренции.

Польские перевозчики бастуют больше недели: они заблокировали погранпункты в Гребенном, Дорогуске и Корчевой, создав очереди из 2 500 грузовиков. Комиссар Хелмской полиции Ева Чиж подсчитала, что длина очереди из машин составляет около 28 километров, а время ожидания в ней — 210 часов.

Польские водители обещали пропускать одно грузовое авто в час. Исключения сделали для грузов с военной и гуманитарной помощью, скоропортящихся продуктов и перевозимых в фурах животных.

Отметим, что это уже не первая попытка "транспортной блокады". В мае этого года польские перевозчики перекрывали более чем на две недели крупнейший пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск".

Главная причина недовольства — дешевые услуги, которые предлагают украинские перевозчики, обваливая рынок. Поляки хотят, чтобы водители из Украины въезжали в Евросоюз только по разрешениям. Также они просят ужесточить правила для иностранных перевозчиков внутри ЕС.

По сути, протестующие хотят отменить "транспортный безвиз" между Украиной и Европой. Украинская сторона не раз заявляла, что их обширные требования нельзя выполнить. Польские перевозчики хотят нереального и, похоже, не намерены решать проблему по существу, говорил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Украина не будет обсуждать требования польских водителей, так как соглашение о либерализации грузовых перевозок подписывалось с Европейским Союзом, а не с отдельной страной, подчеркивал глава украинского Агентства восстановления и инфраструктурных проектов Мустафа Найем.

В тоже время представители Украины признают важность польских границ. Фактически, это ключевые ворота для экспорта на Запад, ведь через Польшу Украина вывозит столько, сколько через все остальные страны, добавил Деркач.

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Ситуацию с проездом на границе Украины и Польши попытаются решить 13 ноября. Представители Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины планируют поговорить с польскими властями и перевозчиками по поводу разблокирования дорог.

По заверению министерства, украинская сторона до встречи уже решила два вопроса по требованию польских коллег. Речь идет о запуске полос для пустого транспорта в пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск", чтобы уменьшить время ожидания пересечения границы. Второй момент — добавление функции замены водителя для пустых грузовиков в приложение для пересечения границы "єЧерга".

По мнению украинского экономиста Олега Гетьмана, за подобными бизнес-конфликтами часто стоит политическая составляющая. В ряде европейских стран крепнут позиции пророссийских партий, а Европейский парламент не ограничивает их.

Поляки также боятся дешевой украинской рабочей силы и товаров. В Польше целые отрасли экономики рискуют оказаться в стагнации после открытия конкурентного рынка.

"После остановки боевых действий, Украина восстановит переработку металла. Надо понимать, что в Украине средняя зарплата в 3-4 раза ниже, чем в Польше. Мы почти все можем производить в разы дешевле", — замечает специалист.

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Несмотря на шаги примирения, в Киеве прогнозируют экономические споры не только с Польшей, но и с другими странами Европы, защищающих национальных производителей. Исходя из этих реалий, Украине стоит формировать правила ведения переговоров и "давить в своих интересах", заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Я спокойно относился бы к тому, что такие моменты возникают (как в случае с Польшей). Они возникнут не только с Польшей, но и с любой страной, которая будет пытаться вопреки внутренним общеевропейским правилам… заниматься протекционизмом в той или иной сфере", — рассказал советник.

Главный спорный момент — это вывоз сельхозпродукции из Украины. Инициативу Варшавы ввести эмбарго на украинское зерно поддержала Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария, напоминает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Ввоз зерна из Украины привел к избытку продукции и обвалу цен у европейских аграриев. Когда мы разбираем другие сферы, стоит смотреть на общеевропейский механизм разделения труда. Монополия в перевозках принадлежит полякам, а по металлу могут быть проблемы с румынами", — сказал эксперт Фокусу.

Западная Европа полностью индустриальная, поэтому Украина не конкурирует с ней. А вот противоречия с восточной Европой будут обостряться, предупредил Пендзин.

Учитывая масштабы сельхозугодий в Украине, сильные противоречия в будущем возможны со многими странами Евросоюза. Франция, Италия, Германия также будут против украинского зерна, считает глава экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

"Субсидии для аграриев занимают большую часть затрат бюджета этих стран. Интересы фермеров будут определяющими для властей. При вступлении в ЕC неминуемо возникнет вопрос ограничений объема вывозимой из Украины продукции", — пояснил Фокусу эксперт.

Другие проблемные моменты коснутся части продукции машиностроения и черной металлургии, так как в Украине находится примерно 20% мировых запасов железной руды, заключил он.

Напомним, в Федерации работодателей Украины заявляли, что часть протестующих в Польше водителей работали на российском и белорусском рынках. Лишь одна из четырех польских ассоциаций перевозчиков присоединилась к забастовке.

Фокус ранее писал о возможной корректировке процедуры вступления Украины в Евросоюз. Многие страны ЕС начали поддерживать идею расширения блока после начала полномасштабной войны Украины с Россией.