Вопрос легитимности: эксперт рассказала, можно ли провести выборы в Украине в 2024 году

По мнению доктора политических наук Галины Зеленько, легитимность определяется не только законностью, но и уровнем доверия граждан к институтам президента и парламента.

Согласно закону, во время военного положения, полномочия президента и депутатов Верховной Рады Украины автоматически продлеваются. Однако, вопрос "легитимности" президента Владимира Зеленского нужно ставить не только с точки зрения законности, но и доверия населения, которое сейчас на самом высоком уровне за всю историю независимости Украины. Об этом в интервью Фокусу рассказала доктор политических наук, профессор и член-корреспондент Национальной академии наук Украины Галина Зеленько.

По ее мнению, все комментарии и мнения по поводу выборов упираются в вопрос дальнейшей легитимности президента без проведения таковых.

"Вот говорят, что все – парламент будет нелегитимный, президент будет нелегитимный, потому что срок каденции закончился, значит — все", — отметила Зеленько. Во-первых, что такое легитимность? Легитимность – это, с одной стороны, законность, а с другой — поддержка, доверие граждан. С точки зрения законности, у нас не возникает какой-то правовой коллизии, что вот, закончился срок каденции парламента или президента и все, они не имеют права. Они имеют право и дальше работать, потому что Конституцией определено, что в случае правового режима военного положения, который у нас есть, эти полномочия автоматически продолжаются. Поэтому у нас не возникает какого-то правового вакуума".

Легитимность президента без выборов в 2024 году

Зеленько отмечает, что доверие является составляющей легитимности. Доверие к инструментам, с помощью которых выбирали, и к персонам, за которые голосовали. Сейчас уровень доверия населения к Верховной Раде и президенту выше, чем в предыдущие годы.

"Лаборатория законодательных инициатив провела анализ деятельности парламента за полтора года войны. По состоянию на лето они там приняли 800 с лишним нормативно-правовых актов. Это на 15-20% больше, чем в предыдущие годы. То есть с точки зрения эффективности парламента, он даже эффективней, чем был. Я не буду говорить про содержание законов, ясно, что там может быть много нареканий, но они выполняют свою функцию принятия законов. Уровень доверия к Верховной Раде выше, чем обычно, потому что как правило, так как это коллегиальный орган, уровень доверия к нему всегда невысокий", — говорит Зеленько.

Также эксперт отметила, что за действующего президента, проголосовали почти 74% процента граждан.

"То есть с точки зрения легитимности — это очень высокий уровень поддержки. Никто из предыдущих президентов не избирался таким количеством голосов. И уровень поддержки у президента Зеленского сейчас около 70%, он немного снизился, но это значительно выше, чем обычно бывает", — добавила Зеленько.

Могут ли провести выборы в 2024 году

Эксперт предлагает смоделировать ситуацию, при которой будут проходить выборы президента Украины. В текущих реалиях невозможно обеспечить явку сравнимую с той, которая фиксировалась на прошлых выборах в 2019 году.

"Такое количество людей просто не примет участие в выборах. Вот тогда будут проблемы с легитимностью, потому что невозможно обеспечить высокую явку. Даже если изберут, что-то не так, человек скажет, — "а это не мой президент, я его не выбирал, я не ходил на выборы". Тогда-то и будут проблемы с легитимностью президента", — отмечает Зеленько.

По ее словам, в таком случае дефицит легитимности избранного президента будет значительно выше.

"Речь не о доверии к персоне Зеленского, это вопрос доверия к институции и решениям, которые она принимает", — добавляет Зеленько.

По мнению эксперта, чтобы провести голосование, необходимо менять закон, который будет учитывать, что не все граждане могут лично прийти на избирательный участок.

Почему поднимают тему выборов

Зеленько отмечает, что тема выборов продвигается на фоне разговоров о необходимости ввести перемирие и разрешить мужчинам выезд за границу, что ставит под угрозу национальную безопасность.

"Почему начинают мусолить тему перемирия? Потому что они понимают, что только при этих условиях можно провести выборы. Или мусолят тему, что нужно разрешить мужчинам выезд за границу — это просто забирают голоса избирателей, это — потенциальный электорат. Это абсолютно вредные вещи, которые вбрасывают в общество. Проблема в правильной расстановке приоритетов, а это отпор врагу, а потом уже выборы", — резюмировала Зеленько.

Напомним, 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас выборы не актуальны. По его словам, в Украине должны прекратиться "волны" с любыми вещами, которые раскалывают политически.

Ранее, 11 октября Зеленский заявил, что не пойдет на второй срок после завершения войны, но во время боевых действий готов баллотироваться.