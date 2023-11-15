"Венгры и болгары защищают Украину": омбудсмен рассказал нарушают ли языковой закон в ВСУ

В горячих точках воюют представители разных национальных сообществ и для многих из них украинский — не родной язык. Каждый солдат сам решает, на каком языке он будет общаться в окопах или в битве с вражескими войсками, заявил Фокусу Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Украину защищают от оккупантов с оружием в руках представители разных национальных сообществ. Все эти люди — украинский народ и граждане этой страны, сказал Фокусу Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

За весь 2023 года не было ни одной жалобы о нарушении языкового закона украинскими военнослужащими. Было лишь сообщение об использовании негосударственного языка в одном из военкоматов, но эту проблему уже решили, говорит Кремень.

Оснований для утверждений о нарушениях языкового закона в ВСУ нет. А на каком языке военные общаются по время обедов, в окопах или в битве с вражескими войсками, это их личное дело, подчеркивает Кремень.

"Есть представители национальных сообществ. К примеру, в 128-й бригаде служат много парней и девушек из Закарпатья. Для них родной язык — венгерский. Служат ребята и из Одесской области, которые по происхождению этнические болгары. Но все это — украинский народ и граждане нашей страны", — объяснил омбудсмен.

Отметим, что статья 15 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" регламентирует применение государственного языка в ВСУ и других военных формированиях.

Согласно документу, украинский язык является языком нормативных актов, документации, делопроизводства, команд, учебы, воспитательных мероприятий, иного уставного общения и служебной деятельности в ВСУ и других военных формированиях, созданных в соответствии с законом.

Фокус ранее подробно описывал языковые скандалы с участием профессора Национального университета "Львовская политехника", экс-нардепа Ирины Фарион. Языковед заявляет, что все военные обязаны разговаривать только на украинском языке.

Из-за такого поведения Фарион, студенты "Львовской политехники" 14 ноября вышли на митинг и требовали уволить преподавателя.