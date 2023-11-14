"Студента из Крыма будут преследовать": представитель Зеленского в АРК о скандале с Фарион

Российские силовики могут держать в поле зрения студента из Керчи, который поддержал точку зрения языковеда о статусе украинского языка в ВСУ. Возможно, парень отделается админделом по статье о "дискредитации ВС РФ". Сама преподаватель не видит своей вины и перекладывает ответственность на "провокации ФСБ".

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Студенты Национального университета "Львовская политехника" 14 ноября вышли на митинг, требуя уволить их преподавателя — профессора-языковеда Ирину Фарион. К ним присоединились обучающиеся в ЛНУ имени Ивана Франко и колледжа индустрии моды КНУКиИ.

Студенты возмущены высказываниями бывшего нардепа в адрес украинских военных.

Фокус подробно разбирал скандалы, в которых фигурирует Ирина Фарион. Экс-нардеп прославилась нападками на украинских военных за их разговоры на русском языке. Она с облегчением вздыхала, когда говорила, что далеко не всех защитников "Азовстали" освободили из плена.

"Я не могу назвать их (военных) украинцами, если они не говорят на украинском языке. Так пусть себя назовут "русскими". Что им мешает? Если они такие большие патриоты, пусть покажут свой патриотизм. Выучите язык Тараса Григорьевича Шевченко", — заявляла она.

Проректор "Львовской политехники" Олег Давидчак считает, что для принятия решений по увольнению надо выслушать мнение других преподавателей и самой Фарион. Ранее ректорат говорил журналистам об отсутствии правовых оснований для увольнения профессора. Комиссия соберется 23 ноября и вынесет решение.

Скандал с публикацией личных данных студента из Керчи

Пока скандалы с военными набирали обороты, Фарион угодила в другую неприятную ситуацию с публикацией скриншота личных данных студента из Керчи. Парень отправил письмо с поддержкой ее позиции о статусе украинского языка в армии.

Преподаватель показала переписку в Telegram-канале с именем и фамилией крымчанина. Этими данным могли воспользоваться сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД России. Однако Фарион не растерялась и назвала случившееся "очередной провокацией".

"Такое прекрасное лицо имеет дикая московская ФСБшная провокация. Сами организовали. Сами себя разоблачили", — заявила языковед.

Представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева захотела привлечь Ирину Фарион к ответственности за такой опрометчивый поступок. По ее мнению, распространять сообщения от людей, живущих в оккупации — это "низость и преступление".

Чаще всего такие действий приводят к незаконным админделам по статье о так называемой "дискредитации ВС РФ". По состоянию на 8 ноября 2023 года, в Крыму было 559 таких случаев, из них в 490 случаях присуждали штрафы, говорит Ташева Фокусу.

"Общаясь с нашими гражданами на территории оккупированного Крыма, нельзя подвергать их опасности. Даже за частную переписку или публикацию в соцсети оккупанты будут их преследовать. Публичный резонанс получил случай с гражданкой Фарион. К сожалению, она не единственная, кто неосторожно обращается с персональными данными наших людей на оккупированных территориях", — рассказала представитель президента.

Правовую оценку таким действиям должны дать правоохранительные органы, представительство президента в АРК со своей стороны уже подало такое заявление, заключила она.

Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк критиковал Ирину Фарион за публикацию личных данных студента из Крыма. Желание получить хайп, по его мнению, привели к личной трагедии.

Ирина Фарион ранее говорила, что языковая борьба в Украине "гораздо важнее боев на фронте". Нужно различными способами справляться с "московскоязычными дикарями", подчеркивала преподаватель.