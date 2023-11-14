"Это вопрос аморальности": у Зеленского раскритиковали действия Ирины Фарион (видео)

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, сейчас на оккупированных территориях Украины действует агрессивная машина РФ, которая репрессирует людей с проукраинской позицией.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал действия известного украинского филолога Ирины Фарион, которая опубликовала в сети личные данные студента из временно оккупированного Крыма. Своим мнением он поделился в интервью "24 каналу".

"Видим человека, который своими действиями хайповыми приводит к личной трагедии", – сказал Подоляк.

Он отметил, что уже есть обращение Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, чтобы СБУ проверили на состав преступления действия Фарион. По мнению Подоляка, это правильно.

"Это не вопрос свободы слова. Это не вопрос политической дискуссии. Это вопрос соответствующих конкретных нарушений законодательства Украины, по меньшей мере. Кроме того, это вопрос аморальности", — заявил он.

Также советник главы ОП отметил, что сейчас на оккупированных территориях Украины действует агрессивная машина РФ, которая репрессирует людей с проукраинской позицией. Она депортирует их, отправляет в лагеря, а также занимается "фильтрацией" на месте. Россия, как сказал Подоляк, хотела поделить украинцев на 5 "кластеров", некоторые из которых должны были быть уничтожены.

"Миллионов 5 они должны были уничтожить украинцев, соответственно, в 21 веке", — сказал советник главы ОП.

Подоляк заявил, что в Украине есть те, кто далеки от того, что приходится переживать украинцам на оккупированных территориях. Поскольку они не понимают ситуации, то продолжают "отдавать" украинцев оккупантам.

Михаил Подоляк о действиях Ирины Фарион (смотреть с 13 минуты)

Задержание студента в Крыму: что известно

8 ноября филолог Ирина Фарион обнародовала скриншот электронного письма от жителя оккупированной Керчи, в котором он поддерживает ее позицию касательно украинского языка. Молодой человек отмечает, что не знает, как в момент деоккупации его родного города он сможет отличить украинских военных от российских, если те будут общаться на русском.

При этом Фарион отказалась скрыть личные данные парня. На замечания в комментариях она посоветовала "не давать советов, когда не просят".

Затем, 13 ноября, российский Telegram-канал "Крымский СМЕРШ" заявил, что упомянутый студент якобы был задержан и теперь им, его преподавателями и окружением занимается Центр по противодействию экстремизму МВД РФ.

После этого уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Службу безопасности Украины относительно Фарион из-за обнародования ею персональных данных студента.