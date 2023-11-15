Позиционная война или технологический скачок: нужно ли ВСУ поменять тактику (видео)

Аналитик Александр Мусиенко указал на риски, которые несет в себе война на истощение. По его словам, Россия серьезно рассчитывает на это, думая, что на Западе устанут поддерживать Украину.

В западной прессе часто появляется информация, что 2024 год станет критическим для Украины, если наши Вооруженные силы не поменяют тактику, поэтому ВСУ якобы нужно вставать в оборону. Своим мнением по этому поводу поделился руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире YouTube канала Фокус от 15 ноября.

Александр Мусиенко отметил, что на данный момент украинские силы продолжают контрнаступательные действия, в частности на Юге. Это подтвердил, главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Залужный в разговоре со своим коллегой, главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Брауном.

Эксперт также указал на то, что ВСУ продолжают действия по обороне на Востоке. По его словам, в зимний период подходы будут несколько меняться, так как погода внесет коррективы, однако важную роль также будет играть обеспечение со стороны союзников.

Александр Мусиенко оценил угрозу позиционной войны

По мнению Александра Мусиенко, Украина пребывает на стадии, за которой может последовать или не последовать война на истощение. Он подчеркнул, что война на истощение несет в себе риски, так как Россия серьезно рассчитывает на это, думая, что на Западе устанут поддерживать Украину.

Говоря о решениях, которые необходимо принять, эксперт отметил, что если партнеры говорят о войне на истощение, то им стоит обеспечить победу Украины в этой войне. Второе решение — обеспечить Украину технологиями и оружием до такой степени, чтобы украинские силы осуществили прорыв.

Напомним, согласно публикации The Economist от 1 ноября, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что ситуация на фронте зашла в тупик, для выхода из которого необходимо совершить большой технологический скачок.

В свою очередь член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 7 ноября заявил, что активные боевые действия на фронте продолжаются, бойцы ВСУ противодействуют и оттесняют противника на всех направлениях, поэтому говорить о том, что война находится в тупиковом состоянии он не может.