"У врага возникли проблемы": эксперт рассказал о ситуации на левобережье Херсонщины (видео)

По мнению Александра Мусиенко, российские военные уже проиграли в том, что дали Силам обороны высадиться на левобережье. В частности, теперь перед украинскими военными будет стоять задача по расширению плацдарма.

На сегодня украинские военные контролируют на левобережье вдоль Днепра полосу длиной 60 км — от населенного пункта Крынки до Антоновского моста. Об этом рассказал в эфире Фокуса Александр Мусиенко, руководитель центра военно-правовых исследований.

По его словам, сейчас на левобережье Херсонщины продолжаются активные боевые действия и операция по освобождению территорий и закреплению украинских военных. В частности, нашим силам удалось закрепиться вдоль береговой линии и перебросить некоторую технику и средства.

Мусиенко объяснил, что российские военные столкнулись с проблемами, ведь не помешали высадке наших Сил обороны.

"Очевидно, что у врага возникли проблемы, потому что они не смогли помешать высадке нашей морской пехоты, десанта и Сил ТрО на левобережье. То есть, они уже на этом этапе несколько проиграли, потому что дали нам возможность зайти, а очевидно, что теперь, когда наши силы зашли, будет стоять задача расширять этот плацдарм", — рассказал Александр Мусиенко.

Эксперт объясняет, что это может создать проблемы с логистикой для российской армии. В частности, украинские военные будут продвигаться дальше с целью перерезания российского логистического обеспечения из Крыма на Мелитополь.

Среди прочего, он сказал, что оттягивание российских сил с этих направлений, где они сейчас находятся, предоставило бы возможность украинским военным вести более активные действия на Мелитопольском направлении.

Напомним, 14 ноября в Институте изучения войны заявили, что ВСУ закрепились на левом берегу Днепра. Они отмечают, что с середины этого года военные проводят более масштабные наземные операции и способны удерживать свои текущие позиции.

Также 15 ноября бойцы показали, как на левобережье Херсонщины взорвали казарму с российскими военными с помощью дрона. Минимальные потери в результате удара составляют от 30 человек.