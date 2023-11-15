Достали за 40 км: на левобережье Херсонщины взорвали казарму ВС РФ (видео)

Украинский разведывательный беспилотник свободно следил за жизнедеятельностью подразделений россиян в тылу на Херсонщине, свидетельствует видео от ВСУ. После удара по казарме он так же спокойно зафиксировал последствия — РЭБ ему не мешал.

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ВС РФ потеряли живую силу в казарме, расположенной в селе Брилевка на левобережье Херсонщины. Казарма оказалась в поле зрения дрона ВСУ, который навел на нее украинскую ракету. Удар нанесли благодаря подразделению Flying Skull ВСУ. Бойцы подразделения аэроразведки опубликовали видео с места событий в Брилевка в Telegram-канале.

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На кадрах можно отметить, что беспилотник Shark, которым управляли операторы Flying Skull, долгое время незамеченным парил прямо над головами оккупантов. Дрон зафиксировал перемещение живой силы ВС РФ, как они движутся по дорогам Бриловки, как загружаются-выгружаются из машин, как заходят в большой дом, в котором могла располагаться казарма.

Через мгновение точно в крышу казармы прилетает снаряд РСЗО М142 HIMARS: над зданием поднимается столб дыма и огня. После этого дрон спокойно зафиксировал результаты попадания — разрушенное здание, где находились российские военные. По предварительным оценкам, удалось ликвидировать около двух взводов военных ВС РФ, которые находились в дальнем тылу на оккупированной части Херсонщины.

Отметим, один взвод в составе российского войска — от 15 до 60 человек. То есть минимальные потери ВС РФ от единого удара артиллерии ВСУ — от 30 человек живой силы.

OSINT-расследователи установили координаты казармы, до которой долетел украинский снаряд — 46.4267837, 33.1470327. Эта точка расположена на северной окраине Брилевки. Расстояние до возможной дислокации пушки ВСУ на правом берегу — около 40 км.

Брилевка на левобережье Херсонщины — расстояние до Днепра Фото: DeepState Координаты казармы ВС РФ в Брилевке на Херсонщине Фото: Google Maps

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Отметим, на левом берегу Днепра бойцы Сил обороны создали плацдарм — "серую зону", которая тянется от Голой Пристани под Алешками до Крынок под Новой Каховкой, подтвердили эксперты. При этом представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк объяснила, что командование ВС РФ видит эту угрозу и поэтому назначило нового командующего группировкой "Днепр".

Между тем 14 ноября представитель российской оккупационной власти Владимир Рогов в эфире росСМИ подтвердил, что ВСУ перерезали транспортную артерию, по которой ВС РФ передали боеприпасы на Кинбурнскую косу. При этом отметил, что есть другие пути, но они длиннее.

Днем 15 ноября Гуменюк предложила медиа сохранять информационную тишину вокруг событий в Херсонской области. По ее словам, это нужно, чтобы не навредить Силам обороны, которые ведут боевые действия на юге.

Напоминаем, 10 ноября бойцы ВСУ показали, как применили ракеты HIMARS для удара по колонне ВС РФ, которая везла боеприпасы. 13 ноября росСМИ опубликовали заявление о "перегруппировке" российских подразделений на Херсонщине: позже выяснилось, что это была информационная спецоперация врага.