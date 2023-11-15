Дістали за 40 км: на лівобережжі Херсонщини підірвали казарму ЗС РФ (відео)

Український розвідувальний безпілотник вільно стежив за життєдіяльністю підрозділів росіян у тилу на Херсонщині, свідчить відео від ЗСУ. Після удару по казармі він так само спокійно зафіксував наслідки — РЕБ йому не заважав.

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ЗС РФ втратили живу силу у казармі, розташованій у селі Брилівка на лівобережжі Херсонщини. Казарма опинилась у полі зору дрона ЗСУ, який навів на неї українську ракету. Удар завдали завдяки підрозділу Flying Skull ЗСУ. Бійці підрозділу аеророзвідки опублікували відео з місця подій у Брилівці у Telegram-каналі.

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На кадрах можна відзначити, що безпілотник Shark, яким керували оператори Flying Skull, тривалий час непоміченим ширяв прямо над головами окупантів. Дрон зафіксував переміщення живої сили ЗС РФ, як вони рухаються дорогами Брилівки, як завантажуються-вивантажуються з машин, як заходять до великого будинку, у якому могла розташовуватись казарма.

За якусь мить точно у дах казарми прилітає снаряд РСЗВ М142 HIMARS: над будівлею здіймається стовп диму та вогню. Після цього дрон спокійно зафіксував результати влучання — зруйновану будівлю, де перебували російські військові. За попередніми оцінками, вдалось ліквідувати близько двох взводів військових ЗС РФ, які перебували у далекому тилу на окупованій частині Херсонщини.

Зазначимо, один взвод у складі російського війська — від 15 до 60 осіб. Тобто мінімальні втрати ЗС РФ від єдиного удару артилерії ЗСУ — від 30 осіб живої сили.

OSINT-розслідувачі встановили координати казарми, до якої долетів український снаряд — 46.4267837, 33.1470327. Ця точка розташована на північній околиці Брилівки. Відстань до можливої дислокації гармати ЗСУ на правому березі — близько 40 км.

Брилівка на лівобережжі Херсонщини - відстань до Дніпра Фото: DeepState Координати казарми ЗС РФ у Брилівці на Херсонщині Фото: Google Maps

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Зазначимо, на лівому березі Дніпра бійці Сил оборони створили плацдарм — "сіру зону", яка тягнеться від Голої Пристані під Олешками до Кринок під Новою Каховкою, підтвердили експерти. При цьому представниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк пояснила, що командування ЗС РФ бачить цю загрозу і тому призначило нового командувача угрупуванням "Днєпр".

Між тим 14 листопада представник російської окупаційної влади Володимир Рогов у ефірі росЗМІ підтвердив, що ЗСУ перерізали транспортну артерію, якою ЗС РФ передали боєприпаси на Кінбурнську косу. При цьому наголосив, що є інші шляхи, але вони довші.

Вдень 15 листопада Гуменюк запропонувала медіа зберігати інформаційну тишу навколо подій у Херсонській області. З її слів, це потрібно, щоб не нашкодити Силам оборони, які ведуть бойові дії на півдні.

Нагадуємо, 10 листопада бійці ЗСУ показали, як застосували ракети HIMARS для удару по колоні ЗС РФ, яка везла боєприпаси. 13 листопада росЗМІ опублікували заяву про "перегрупування" російських підрозділів на Херсонщині: згодом з'ясувалось, що це була інформаційна спецоперація ворога.