Израилю и США приготовиться. Зачем Иран увеличил обогащение урана и куда полетит первая бомба

Тегеран в тайне от МАГАТЭ наращивает темпы обогащения урана: с начала сентября этого года они выросли в три раза. Показатели довольно тревожные, ведь Иран близок к созданию атомной бомбы. Фокус выяснил, каким странам может грозить опасность ядерного удара.

Иран заметно прогрессирует в обогащении урана. С начала сентября этого года запасы радиоактивного металла выросли с 42 до 128 килограмм — этого объема хватит для создания трех атомных бомб, говорится в конфиденциальных отчетах Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), с которыми ознакомилось агентство Reuters.

Высокопоставленный дипломат рассказал журналистам, что Иран — единственная страна, которая обогатила уран до высокого уровня в 60% и при этом не произвела ядерного оружия. Но если все же бомба появится, ее боеспособность будет на уровне около 90%, добавил чиновник.

Обогащение урана происходило неравномерно: в начале 2023 года его темпы снизились с 9 до примерно 3 килограмм за месяц. Возможно, такое уменьшение последовало после непрямых переговоров Ирана с Соединенными Штатами, полагают дипломаты.

Часть процесса ядерной программы скрывается. Во втором конфиденциальном отчете говорится, что Иран не может пояснить текущий статус обогащения урана на двух секретных площадках в городах Варамин и Туркузабад.

Иранская сторона в прошлом году сняла камеры наблюдения с нескольких ядерных объектов и возвращать их не собирается. А в сентябре Тегеран отменил аккредитацию почти у трети всех инспекторов МАГАТЭ. Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами объяснил отмену аккредитации инспекторов собственным желанием и правом. Чиновник посчитал все утверждения наблюдателей о рисках препятствования проведению проверок "неубедительными и не содержащими правовой основы".

После этих примеров наблюдатели сделали вывод о нежелании Тегерана сотрудничать, пишет Reuters.

Ядерными бомбами войну не выиграть

Соединенные Штаты и их европейские союзники хотели ответить на недоговороспособность Ирана осуждающей резолюцией, но вспомнили о вероятной эскалации из-за войны Израиля с боевиками ХАМАС в Секторе Газа, добавляют дипломаты.

Несмотря на явную несговорчивость, Тегеран рассматривает ядерное оружие с точки зрения защиты, шантажа и угроз ближайшим соседям, говорит Фокусу заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

"Наличие трех ядерных бомб не обеспечит победу в возможной войне. Не уверен, что у них появится даже одна бомба, ведь им надо дообогатить уран до 90%. Тегеран рассматривает ядерное оружие как способ защиты, шантажа и угроз ближайших соседей", — сказал эксперт.

Иранские власти повторили внутреннюю политику России и успешно навязали народу боязнь внешнего врага в лице стран Запада и их союзников в регионе. Несмотря на это, востоковед не видит увеличения вероятности реального удара ядерным оружием по Израилю.

"Конечно, полностью отрицать такое развитие событий нельзя [удар по Израилю] и часть иранского истеблишмента может поддержать такой шаг", — замечает Данилов.

Осмелится ли Тегеран первым нажать на кнопку?

Стремительное продвижение Ирана в ядерном кейсе не останется без внимания США и Израиля. А последней стране иранское ядерное оружие угрожает максимально, говорит Фокусу эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

"Американцы попытаются надавить на Иран, ведь им не нужна региональная война. Авианосную группу к Израилю они уже направили для сдерживания. В свою очередь Израиль после начала вторжения боевиков ХАМАС настроен жестко и может атаковать по местам хранения элементов для ядерного оружия", — комментирует аналитик.

Разведка и экспертное сообщество в Штатах пока не наблюдают рисков применения Тегераном оружия массового поражения. По оценкам Хары, Иран не готов ввязываться в конфликт и сдерживает своих прокси — боевиков Хезболлы, которые вооружены намного лучше коллег из ХАМАС.

"Иранцы не хотят, чтобы их режиму угрожали Штаты или израильтяне, поэтому им нужно ядерное оружие. Думаю, религиозные фанатики в руководстве Ирана не нажмут на кнопку. Если это произойдет, все американские силы и средства будут направлены на их уничтожение", — добавляет Хара.

Запасы обогащенного урана и последующее создание атомной бомбы обеспечит безопасность существования нынешнего режима и подойдет как аргумент для расширения влияния Ирана в Сирии, заключил он.

Напомним, в ноябре прошлого года представители американской разведки говорили, что Иран мог попросить РФ отправить топливо для создания ядерного оружия.

Пентагон в марте текущего года указывал возможные сроки изготовления ядерной бомбы Ираном. Производство расщепляющегося материала для одной бомбы займет около 12 дней.