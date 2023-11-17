Боятся поставок истребителей F-16. Зачем ВС РФ дали новое задание самолету А-50

Группа пилотов ВСУ осваивает западную авиацию, а россияне уже ищут способы противодействия. Грозным оружием может быть связка разведывательных самолетов с комплексами С-400, но создатели F-16 предусмотрели много уровней защиты. Фокус выяснял, угрожают ли передовым самолетам советские военные технологии.

Возможные поставки западных истребителей ВСУ заставляют российских оккупантов искать ответные решения. ВС РФ пытаются построить боевую связку из самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 и зенитно-ракетных комплексов С-400, предупредила британская военная разведка.

Использование самолета ДРЛО для выявления целей над Украиной и наведения зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 входит в единую задачу по противодействию влиянию истребителей, переданных Украине ее союзниками, подчеркивают разведчики.

В феврале этого года базировавшийся в Беларуси российский самолет А-50 был атакован беспилотником

"Россия могла ускорить интеграцию А-50 и С-400. Следующий шаг будет весьма рискованным: оккупанты попытаются разместить разведсамолет ближе к линии фронта", — отметили в Минобороны Великобритании.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не увидел новизны в данной связке. По его словам, россияне используют А-50 для слежения за целями с первых дней полномасштабной войны. Ранее его запускали ближе к границам на севере Украины, а сейчас он летает преимущественно в акватории Черного и Азовского морей.

"Не знаю, как можно его там с С-400 [совместить]… Это командный пункт, пункт управления в воздухе, обеспечивающий информацией российские подразделения. Он [самолет] это уже делает с первых дней войны", — разъяснил Игнат.

Насколько С-400 опасны для западных истребителей?

Российские комплексы С-400 сами выслеживают и поражают истребители на расстоянии более 200 километров. Но если F-16 пролетит на малой высоте, ЗРК сработает не так эффективно и засечет его в пределах не более 100 километров.

"В случае пролета западной авиации на расстоянии более 300 километров, силами наведения С-400 уже не обойтись. Придется наводить ракету самолетом ДРЛО", — поясняет Фокусу авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валентин Романенко.

Благодаря передовым военным технологиям, западные истребители засечь не так просто. Большинство из них снабжены бортовыми комплексами обороны, с помощью которых выслеживаются тепловые и радиолокационные ловушки, добавляет специалист.

"Электронное оборудование истребителей сбивает наведение ракет, оно создает электронные помехи вражеским комплексам ПВО. В этом смысле ВС РФ легче засечь транспортный самолет ВСУ", — продолжает Романенко.

Второй вариант противодействия F-16, по его оценкам, выглядит примитивнее. Можно установить дальнобойные ракеты Р-33 или Р-37 класса "воздух-воздух" на истребители Су-35 и атаковать.

"Если все же россияне применят связку самолета ДРЛО и комплекса С-400, лучшим выходом для ВСУ будет не летать в это время на истребителях F-16. Летчикам придет уведомление о работе российского разведсамолета", — замечает эксперт.

Зачем ВСУ комплексы наведения AWACS

Система С-400 довольно мощная, но часто российские средства ПВО не защищают оккупантов от элементарных украинских атак дронами и ракетами, говорит Фокусу полковник запаса и экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Степень угроз для авиации зависит от того, какую модификацию самолетов F-16 Киев получит от Запада. Проблемы с безопасностью стоит ожидать в случае получения старых вариантов, выпущенных 40 лет назад. У современных истребителей нет проблем с выявлением вражеских ракет, отмечает военный эксперт.

ВСУ достигнут максимальное воздушное превосходство, если кроме самолетов Запад поставит хотя бы пару единиц авиационного комплекса радиообнаружения и наведения AWACS. Это аналог российских ДРЛО, благодаря которому можно видеть происходящее на вражеских позициях на расстоянии 500 километров.

Кроме этого, преимущества F-16 зависят от используемых ими ракет. Получив американские истребители, Украина сможет бить дозвуковыми противокорабельными ракетами AGM-84 Harpoon с воздуха на большее расстояние, чем наземными системами. А значит для российского флота в Черном море появятся новые угрозы, подытожил Селезнев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября заявил об отправке украинских пилотов на тренировочные миссии на истребителях F-16. Обучение ведется "минимальными" группами.

В Воздушных силах ВСУ ранее опровергли сведения о начале обучения пилотов на истребителях F-16 в румынском учебном центре. На территории комплекса лишь начали строить фундамент.