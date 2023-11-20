"РФ умеет проигрывать битвы, но выигрывать войны": эксперт о вероятности "Майдана-3" (видео)

По словам директора Института мировой политики Евгения Магды, Кремль внимательно следит за событиями внутри Украины и готов в любой момент вмешаться.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует устроить провокации в Украине с целью государственного переворота в виде "третьего Майдана". Директор Института мировой политики Евгений Магда в интервью Фокусу рассказал, получится ли у Кремля это организовать.

По его словам, Россия давно поняла, что ноябрь для украинцев часто был месяцем больших потрясений и поэтому тщательно следит за всем, что происходит внутри нашей страны. Нельзя исключать варианта, что спецслужбы РФ будут активизироваться по многим направлениям общественно-политической жизни Украины.

"Для этого есть несколько причин. В первую очередь то, что успехи России, которая рассчитывала на блицкриг, знаем чем закончились. Скоро уже 21 месяц полномасштабного вторжения, в котором РФ никакой славы не получила. Второе — Россия традиционно умеет проигрывать битвы, но выигрывать войны. Путем подкупа, путем манипуляций, где-то давит бывшим авторитетом. Делает Кремль это достаточно ловко", — заявил Евгений Магда.

Отдельно эксперт назвал третий фактор и касается он предстоящих выборов президента, где по всей видимости вновь переизберут Владимира Путина. Для этого нынешнему главе РФ необходимы успехи в Украине, ведь сейчас они фактически отсутствуют.

Все это может вынудить руководство Кремля найти методы для "реальных больших побед", прокомментировал Евгений Магда вероятность проекта "Майдан-3" в Украине.

Напомним, 17 ноября Владимир Зеленский заявил, что россияне хотят спровоцировать переворот в Украине в виде "третьего Майдана". По его словам, союзники Киева передали украинским разведывательным ведомствам информацию о подготовке к перевороту, который по задумке Кремля, должен привести к смене действующей власти.