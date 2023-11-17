"Майдан-3" не стратегическая цель: Россия не сможет поднять украинцев на протест, — генерал

По мнению бывшего главы Службы внешней разведки Николая Маломужа, украинцы выходили на Майдан из-за стремления защищать ценности, права и бороться за новые перспективы. В нынешние условия в стране не способствуют возникновению таких событий.

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Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж выразил мнение, что возможность "Майдана-3" в Украине сейчас практически нереальна. Об этом он рассказал в эфире телеканала Espreso TV.

Маломуж подчеркнул, что "майданы" в Украине были инициированы обществом, выступавшим за демократию, европейские ценности и перспективы. Он также отметил, что сегодняшнее положение в стране не способствует возникновению подобных событий, учитывая позицию большинства граждан, которые выступают против России и страдают от военных действий. А если рассматривать "третий Майдан" в качестве попытки дестабилизировать ситуацию в стране — то это крайне маловероятный план, и Россия сейчас ставит перед собой иные цели, добавил Маломуж.

"Планы России в отношении Украины — провести агрессивные операции на поле боя и как можно больше захватить территорий, а потом ставить ультиматумы и Украине, и Западу о мире на условиях РФ. Это стратегическая цель России, поэтому она бросает для этого все свои ресурсы", — отметил Маломуж.

Маломуж также подчеркнул важность создания государством условий для толерантности и уважения, особенно в период военных действий. Он подчеркнул, что репрессии должны быть направлены только на шпионов и диверсантов, и что основная масса украинцев не поддерживает подобные идеи.

"Но таких людей одна сотая из общего числа украинцев. Поэтому, кроме противостояния врагу, его уничтожения и освобождения территорий, есть еще вторая составляющая — активная толерантная работа с людьми", — подытожил Маломуж.

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"Майдан-3" в Украине — заявление Зеленского

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент основной целью Кремля является разжигание раскола, формирование хаоса в украинском обществе и в конечном итоге смена президента. Глава государства заявил, что Россия хочет спровоцировать в Украине план дезинформации, известный внутри страны как "Майдан-3".

"У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров", — заявил президент.

Ранее Николай Маломуж указал на то, что президент РФ Владимир Путин не имеет ресурсов, чтобы затягивать войну в Украине на долгие годы. Он планирует все закончить до 2025 года. Усилением атак на Авдеевском и Купянском направлениях Россия создает предпосылки для того, чтобы поставить новые условия для мирных переговоров.