"Майдан-3" не стратегічна мета: Росія не зможе підняти українців на протест, — генерал

На думку колишнього глави Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, українці виходили на Майдан через прагнення захищати цінності, права та боротися за нові перспективи. Нинішні умови в країні не сприяють виникненню таких подій.

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Ексглава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж висловив думку, що можливість "Майдану-3" в Україні зараз практично нереальна. Про це він розповів в ефірі телеканалу "Espreso TV".

Маломуж підкреслив, що "майдани" в Україні були ініційовані суспільством, яке виступало за демократію, європейські цінності й перспективи. Він також зазначив, що сьогоднішнє становище в країні не сприяє виникненню подібних подій із огляду на позицію більшості громадян, які виступають проти Росії та страждають від воєнних дій. А якщо розглядати "третій Майдан" як спробу дестабілізувати ситуацію в країні, то це вкрай малоймовірний план, і Росія зараз ставить перед собою інші цілі, додав Маломуж.

"Плани Росії щодо України — провести агресивні операції на полі бою та якомога більше захопити територій, а потім ставити ультиматуми і Україні, і Заходу про мир на умовах РФ. Це стратегічна мета Росії, тому вона кидає для цього всі свої ресурси", — зазначив Маломуж.

Маломуж також наголосив на важливості створення державою умов для толерантності й поваги, особливо в період воєнних дій. Він наголосив, що репресії мають бути спрямовані тільки на шпигунів і диверсантів та що основна маса українців не підтримує подібні ідеї.

"Але таких людей одна сота із загальної кількості українців. Тому, окрім протистояння ворогу, його знищення та звільнення територій, є ще друга складова — активна толерантна робота з людьми", — підсумував Маломуж.

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"Майдан-3" в Україні — заява Зеленського

17 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі основною метою Кремля є розпалювання розколу, формування хаосу в українському суспільстві та зрештою зміна президента. Глава держави заявив, що Росія хоче спровокувати в Україні план дезінформації, відомий всередині країни як "Майдан-3".

"У нашої розвідки є інформація, яка також надійшла від наших партнерів", — заявив президент.

Раніше Микола Маломуж вказав на те, що президент РФ Володимир Путін не має ресурсів, щоб затягувати війну в Україні на довгі роки. Він планує все закінчити до 2025 року. Посиленням атак на Авдіївському та Куп'янському напрямках Росія створює передумови для того, щоб поставити нові умови для мирних переговорів.